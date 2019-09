ČSSD rázně zasahuje: V Ostravě chce zrušit řadu organizací

Moravskoslezská ČSSD chce odebrat licenci řadě ostravských organizací. Zdůvodňuje to špatným výsledkem strany v posledních komunálních volbách a obavou, že má mezi členy takzvané černé duše. ČTK to dnes řekl předseda moravskoslezské organizace Tomáš Hanzel. Předsedkyně ostravské ČSSD Jana Vajdíková to dnes po mimořádném zasedání označila za účelové. V Ostravě by podle ní o licence mělo přijít 17 z 26 místních organizací, což ve městě znamenalo faktickou likvidaci ČSSD.