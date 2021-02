ČSSD se kvůli koronaviru chystá i na on-line variantu sjezdu

Hamáček řekl, že strana aktuálně řeší technické záležitosti. "Rozbíhá se ten předsjezdový proces při zachování vládních nařízení, pokud se scházejí stranické orgány, tak je to on-line," uvedl. V regionech se podle něj musí sjezd připravovat, aby se nestalo, že by se konal sjezd a nebyli pro něj zvolení delegáti.

Strana podle něj hledá způsob, jak sjezd uskutečnit. "Zatím se kloníme k tomu ten sjezd udělat i za předpokladu, že by to bylo on-line. Připravujeme na to veškeré technologie," uvedl Hamáček. Přes internet se uskutečnil na konci ledna například sjezd Zelených, kteří jednají s ČSSD o spolupráci ve volbách. On-line se konalo i nedávné jednání celé členské základny Pirátů.

ČSSD termín sjezdu posunula loni v listopadu, hlavním důvodem byla právě snaha o to, aby se mohli delegáti dostavit osobně. Sjezd by se měl jako v posledních případech uskutečnit v Hradci Králové, zvolit nové vedení a hodnotit nevydařené výsledky loňských krajských a senátních voleb.

Sjezd odložila také KSČM. Původně se měl uskutečnit už loni v dubnu, i tehdy ho ale zrušila koronavirová opatření. Pro listopadový termín loni nedostali komunisté souhlas od brněnské hygieny. Hnutí ANO v listopadu odložilo republikový sněm z letošního ledna na neurčito, lidovci sjezd plánovaný na letošní květen posunuli o rok.