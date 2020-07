Čunek a Hamáček se dostali do ostrého sporu, hejtman žádá omluvu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) vyzval ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) k omluvě, a to kvůli postupu ministerstva ve věci schvalování výstavby nové krajské nemocnice ve Zlíně. Podle Čunka ministerstvo účelově zasahuje do pravomocí územní samosprávy. Vyplývá to z otevřeného dopisu adresovaného Hamáčkovi, o kterém dnes novináře informovala mluvčí krajského úřadu Adéla Kousalová.