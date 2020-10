Čunek koupil od církve pozemky pro stavbu nemocnice. Skandální, tvrdí nová koalice

Budoucí lídři regionu, kteří s výstavbou nemocnice nesouhlasí, označují Čunkův krok za nemorální a skandální, uvedly dnešní Hospodářské noviny (HN). V tiskové zprávě to dnes kritizovali Piráti, kteří by měli s ANO, ODS a ČSSD vytvořit koalici.

"Očekával bych, že hejtmanství v této věci nebude dále aktivní. Už v kampani jsme ho vyzvali, aby nepodepisoval smlouvu na novou projektovou dokumentaci. Pro kraj je ekonomicky daleko bezpečnější zrekonstruovat nemocnici stávající než stavět novou. Informace o výhodnosti nové nemocnice prezentované krajem byly nepravdivé," uvedl lídr ANO Radim Holiš, který by měl být hejtmanem.

Piráti, upozornili na to, že o budoucnosti nové nemocnice měla rozhodnout až nově sestavená koalice. "V první moment jsem byla naprosto šokovaná zjištěním, že pan hejtman nepočkal, aby o budoucnosti nemocnice rozhodla až nová koalice na základě odborných dat. Teď budeme muset nejprve řešit problémy, které zde pan Čunek zanechal a až poté se budeme moct soustředit na další záležitosti. Vzhledem k tomu, že úkolem nového vedení kraje bude v první řádě řešit situaci koronanirové epidemie, považuji to za políček vznikající koalici," sdělila dnes ČTK v tiskové zprávě Hana Ančincová, která vedla kandidátku Pirátů a měla by být náměstkyní hejtmana.

Kraj již dříve v místě pro novou nemocnici koupil řadu pozemků od soukromých vlastníků. Čunek dnes ČTK řekl, že zbývá už jen jeden malý pozemek od soukromého majitele a pozemek v majetku města Zlína, které s krajem již dříve jednalo. Koupi pozemků schválilo krajské zastupitelstvo v listopadu 2018. "Každý, kdo chce scelit území, tak to dělá. Pozemky mají nyní podstatně vyšší hodnotu, koupit malé pozemky a scelit je v jeden je vždy přidaná hodnota," řekl ČTK Čunek, podle kterého na stavbu nemocnice stejně dojde.

Podle právníka neziskové protikorupční organizace Transparency International Pavla Jiříčka ale Čunek smlouvu podepisovat nemusel, mohlo se počkat, až se vyjasní, zda nové vedení kraje bude chtít s projektem nové nemocnice pokračovat. Podepsané smlouvy nyní mohou situaci komplikovat, pokud kraj nebude stavět.