Čunek zavzpomínal na zesnulého Kuberu: Ztrácím kamaráda

"Je mi to pochopitelně lidsky velmi líto, protože my máme trošku podobné povahy. Snažíme se z těch příliš vážných témat dělat méně vážná a vidět svět trochu racionálněji než jenom přes nějaké to politické vidění, ale takové to vidění realistické. Jeho úmrtí je pro mě určitě smutné právě proto, že de facto ztrácím senátorského kamaráda," uvedl Čunek.

Připomněl, že se s Kuberou, který byl od listopadu 2018 předsedou Senátu, setkával pravidelně každý měsíc více než 13 let. "Je to škoda, protože si myslím, že i tak nějak vrůstal do té předsednické funkce. Podle zpráv se zdá, že zemřel poměrně náhle, takže pro něj smrt byla milosrdná. Teď už mu jen přeji, aby se dostal do nebe a rozveseloval tam naše předchůdce," řekl Čunek.

O Kuberovi jako politikovi nikdy neměl důvod pochybovat. "Chyby dělal, ale nedělal je úmyslně. Byl to poctivý člověk a to, si myslím, na něm zcela jistě všichni oceňujeme," doplnil Čunek.

Kubera proslul svými leckdy kontroverzními výroky, v nichž si nebral servítky. Kritický byl zejména vůči fungování EU, dotacím, feministkám nebo ekologickým hnutím. Dlouhá léta byl primátorem Teplic, senátorem byl od roku 2000. Od roku 2016 se podílel na vedení horní komory parlamentu nejprve jako místopředseda, od předloňského roku jako její předseda.