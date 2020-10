Čunkova prohra mě rozladila. Koalici s ANO odmítám, kraj potřebuje změnu, říká pro EZ Jurečka

Nikam se netlačí, ani se nehodlá prosazovat. Pro lidoveckého předsedu Mariana Jurečku není nyní primární, aby usedl do křesla hejtmana Olomouckého kraje. „Mou ambicí teď skutečně není, abych musel být hejtmanem za každou cenu, to opravdu není zásadní. Pro mě osobně je klíčové, aby se podařila sestavit trojkoalice ve složení Piráti se Starostmi a nezávislými, kteří kandidovali společně, ODS a s námi Spojenci,“ konstatuje lídr uskupení Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj, který tvoří KDU-ČSL, TOP 09, Zelení a hnutí ProOlomouc.

Bývalý ministr zemědělství se netají zklamáním, že KDU-ČSL nevyhrálo pod vedením stávajícího hejtmana Jiřího Čunka krajské volby ve Zlínském kraji. „Čekal jsem, že dokáže obhájit první místo, jehož dosáhl před čtyřmi lety. Tady jsme opravdu zaostali za očekáváním. Ale určitá rozladěnost může vyprchat, pokud se podaří úspěšně dotáhnout povolební vyjednávání,“ přeje si zastupitel Olomouckého kraje.

Stále věří, že po Janu Grolichovi, který získal hejtmanské křeslo v Jihomoravském kraji, do něj znovu ve Zlínském kraji usedne i Jiří Čunek. Jurečka s bývalým prvním místopředsedou druhé vlády Mirka Topolánka souhlasí, že měl lépe komunikovat v případě výstavby nové krajské nemocnice. „A to možná nejen ve vztahu k veřejnosti, ale i k partnerům v zastupitelstvu, byť se na něm o této otázce rozhodovalo dvakrát.“

Absolvent Mendelovy univerzity v Brně upírá svoji pozornost i ke druhému kolu senátních voleb, v němž lidovci obhajují šest mandátů. I když oproti původním plánům prošlo do závěrečné fáze sedm stranických kandidátů, namísto předpokládaných osmi, není na místě podle něj cokoli z výsledku vyvozovat. „Mluvit o senátním nezdaru je předčasné, vždyť stále můžeme obhájit oněch šest mandátů. Šance tady stále je. Proto bych opravdu s hodnocením v této věci počkal. Samozřejmě si uvědomuji, že v některých obvodech čeká lidovecké kandidáty těžký boj a nebudou to mít vůbec jednoduché, ale uvidíme,“ nepropadá Jurečka chmurám.

Soukromý zemědělec se v rozhovoru pro EuroZprávy.cz vyjádřil i téměř nad urážející rétorikou lidoveckého senátora Václava Hampla, který obhajuje svůj post v souboji s Miroslavou Němcovou. Proti své soupeřce se ostře vymezuje a nedávno řekl, že má jen aureolu svaté ženy, buduje si mýtus neposkvrněné ikony, ODS odkývá vše, co po ní strana žádá a naznačil, že se viditelnila jen tím, že při Zemanově inauguraci v roce 2018 na protest proti volbě opustila Vladislavský sál. „Osobně bych taková slova nevolil. Je to otázka pro Václava Hampla, proč tak činí a z jakého důvodu svoji soupeřku tak vnímá. Více se k tomu nemohu vyjádřit, protože, jak už jsem řekl, já bych tak ostrou rétoriku nepoužil.“

Šéf lidovců má dobrou náladu z toho, jak v krajských volbách uspěla opozice. „Šance na spojení sil tady je. Mám radost z celkového výsledku opozice, který je velmi dobrý a slibný i směrem ke sněmovním volbám,“ hřeje Jurečku, který si po oznámení výsledků přiťukl pivem se šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou-Adamovou i předsedou ODS Petrem Fialou.

KŘESLO HEJTMANA NYNÍ NEŘEŠÍ, KLÍČOVÁ JE TROJKOALICE

Pane předsedo Jurečko, panuje u lidovců spokojenost s právě proběhlými krajskými volbami? Nad senátními volbami, které čeká druhé kolo, a jsou zatím v poločase, bych se pozastavil později.

Zatím je na nějaké detailnější hodnocení brzy, protože zisk mandátů je jedna věc a druhou je, jak budeme úspěšní ve vyjednávání povolebních koalicí. Naší bilanci rovněž nemohu podrobně hodnotit, když nás čeká druhé kolo boje o Senát. I bez podrobného komentáře mohu říci, že zatím mám z výsledků dobrý pocit, neboť to vypadá, že bychom měli mít zastoupení ve většině krajských rad. Rovněž chceme ve Zlínském kraji vyjednat, abychom po zisku hejtmanského křesla v Jihomoravském kraji zásluhou Jana Grolicha měli i druhého hejtmana.

Vydobýt pro Jiřího Čunka post hejtmana ve Zlínském kraji asi bude dost obtížné, v současné krajské politice působí dost osaměle. Je pro vás hodně nepříjemným překvapením, že lidovci zde prohráli s hnutím ANO, byť velmi těsně? Jen připomenu, ANO mělo 19,08 procent hlasu a KDU-ČSL 18,62 procent.

Přiznám se na rovinu, že jsem zklamán. Čekal jsem, že dokáže obhájit první místo, jehož dosáhl před čtyřmi lety. Tady jsme opravdu zaostali za očekáváním. Ale určitá rozladěnost může vyprchat, pokud se podaří úspěšně dotáhnout povolební vyjednávání.

Myslíte si, že za neúspěchem Jiřího Čunka může jeho sveřepost při prosazování stavby krajské nemocnice za osm miliard korun? Sám přiznal, že měl v této otázce lépe komunikovat, a už před volbami připustil, že se proti němu kandidáti mohou spojit.

Podle mě svůj neúspěch Jiří Čunek vyhodnocuje správně, protože téma kolem výstavby krajské nemocnice chtělo lépe vykomunikovat. A to možná nejen ve vztahu k veřejnosti, ale i k partnerům v zastupitelstvu, byť se na něm o této otázce rozhodovalo dvakrát. Ale nyní nemá cenu říkat, co by se stalo, kdyby a podobně. Nyní je už vše dáno a důležité je, jak se celý projekt bude dále vyvíjet.

Jak daleko či blízko jste postu hejtmana Olomouckého kraje, v němž jste měl nejvíce preferenčních hlasů?

Zatím nedovedu říci, protože jednání mají za sebou teprve první kolo. My jsme za naše uskupení Spojenců řekli, že pro nás i pro mě osobně je klíčové, aby se podařila sestavit trojkoalice ve složení Piráti se Starostmi a nezávislými, kteří kandidovali společně, ODS a s námi Spojenci, tedy Koalicí pro Olomoucký kraj, která zahrnuje KDU-ČSL, TOP 09, Zelené a hnutí ProOlomouc. Mou ambicí teď není, abych musel být hejtmanem za každou cenu, to opravdu není zásadní. Proto znovu opakuji, že je pro mě mnohem důležitější, aby se zmíněná formace podařila sestavit. Navíc respektuji skutečnost, že první na pásce z této formace byli Piráti se Starostmi a nezávislými a mají tak určité morální právo na zisk křesla hejtmana. Uvidíme, zda se naše trojkoalice při vyjednávání prosadí.

Pokud byste se přece jenom hejtmanem stal, obětoval byste poslanecký mandát? Obě funkce by se asi jen těžko daly zvládat, zvláště, když jste ještě předsedou lidovců.

Platí, co jsem avizoval před volbami, a to, že bych se zřekl poslaneckého mandátu. Ale zatím tato otázka není vůbec aktuální, neleží na stole, abych ji řešil.

I když jste už nastínil vaše vize ohledně zmíněné formace, přesto se zeptám, zda byste si dovedl představit koalici i s hnutím ANO, které v Olomouckém kraji vyhrálo se 27 procenty?

Dlouhodobě jsem říkal, že naším cílem je, aby se Olomoucký kraj změnil, aby fungoval lépe, byl transparentnějším a uměl řešit problémy, které jej trápí. A to se pod vedením kraje i hejtmana Ladislava Oklešťka nedělo. Proto opravdu dáváme přednost variantě, kterou pro nás představuje spolupráce s trojkoalicí, kterou jsem již zmiňoval.

Jak jsem na začátku uvedl, dotknul bych se senátních voleb. Lidovci v nich obhajují šest mandátů. Vy jste před úvodním kolem říkal, že pokud budete mít před druhým kolem ve hře osm kandidátů, budete spokojený. Realita je taková, že do závěrečné fáze jdete jen se sedmi lidmi. Je tedy už nyní možné hovořit o neúspěchu v souboji o Horní komoru?

Mluvit o senátním nezdaru je předčasné, vždyť stále můžeme obhájit oněch šest mandátů. Šance tady stále je. Proto bych opravdu s hodnocením v této věci počkal. Samozřejmě si uvědomuji, že v některých obvodech čeká lidovecké kandidáty těžký boj a nebudou to mít vůbec jednoduché, ale uvidíme. Počkejme si na sobotní odpoledne.

HAMPLOVU OSTROU RÉTORIKU BY VŮČI RIVALCE NEPOUŽIL

Co říkáte až na urážlivou rétoriku vašeho senátora Václava Hampla, jehož podporuje KDU-ČSL, Zelení, hnutí Praha sobě a Senátor 21, a který se před druhým kolem na Praze 1 ostře vymezuje proti Miroslavě Němcové? Na kandidátku, za níž stojí čtyři strany, a to ODS, TOP 09, STAN a Liberálně ekologické strany (LES) slovně zaútočil, zřejmě neunesl sobotní porážku. O jednoznačné vítězce z úvodního souboje, které k přímému postupu chybělo necelé půldruhé procento, pro Deník N řekl, že má jen aureolu svaté ženy, buduje si mýtus neposkvrněné ikony a ODS odkývá vše, co po ní strana žádá. Naznačil, že se zviditelnila jen tím, že při Zemanově inauguraci v roce 2018 na protest proti volbě opustila Vladislavský sál a připomněl, že on tehdy také odešel.

Osobně bych taková slova nevolil. Je to otázka pro Václava Hampla, proč tak činí a z jakého důvodu svoji soupeřku tak vnímá. Více se k tomu nemohu vyjádřit, protože, jak už jsem řekl, já bych tak ostrou rétoriku nepoužil.

Po vyhlášení výsledků do krajských voleb se na sociálních sítích objevila fotografie, na níž si vy společně se šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a předsedou ODS Petr Fialou přiťukáváte pivem na znamení úspěchu a soudržnosti. Je tedy patrné, že koalice, která usiluje vést například Olomoucký kraj, by mohla fungovat i směrem ke sněmovním volbám. Souhlasíte?

Ano, šance na spojení sil tady je, což jsem koneckonců připustil i v nedávném rozhovoru pro EuroZprávy.cz. Vše ukáže až čas. Ale už v sobotu večer jsem telefonicky gratuloval i předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi a rovněž šéfovi Starostů a nezávislých Vítu Rakušanovi, s nimiž jsem si osobně nestihl přiťuknout, protože mám radost z celkového výsledku opozice, který je velmi dobrý a slibný i směrem ke sněmovním volbám.