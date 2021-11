Další kandidát do čela ČSSD. Turoňová mluví o návratu do celostátní politiky

Na kandidaturu Turoňové upozornil Deník N.

Do předsednické funkce chce kandidovat členka končícího vedení a ministryně práce Maláčová a člen předchozího vedení Šmarda. "Strana ve volbách pohořela a do vedení se hlásí znovu lidé, kteří jsou za tu situaci zodpovědní. Já se rozhodla vystoupit a jít do popředí, ukázat novou tvář, abychom mohli dát straně nějakou šanci se obrodit, to nepůjde s Janou Maláčovou či Michalem Šmardou," řekla ČTK Turoňová.

Jihočeská sociální demokratka pojede na sjezd jako delegátka i kandidátka. "Chci sázet na naši tradici, vyzdvihovat ji více než současné vedení. Mám na mysli podporu rodiny a pracujících, jak zaměstnanců, tak živnostníků," řekla Turoňová. Strana by podle ní měla také lépe využívat své odborné zázemí.

Mimořádný sjezd ČSSD se uskuteční 10. prosince poté, co koncem října rezignoval předseda strany Jan Hamáček. Ke dni sjezdu skončí i zbytek užšího vedení. Rezignace byly reakcí na volební výsledek ČSSD, která v říjnových volbách do Sněmovny se ziskem 4,65 procenta hlasů nepřekročila zákonnou pětiprocentní hranici a do dolní komory se nedostala poprvé za dobu samostatné ČR.