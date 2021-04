Další kulturní instituce žádají Babiše, ať nemění ministra kultury

Prezidentka Českého střediska ITI Yvona Kreuzmannová dnes Babišovi zaslala nový dopis, v němž ho žádá o "zvážení alarmující situace".

V podvečer se proti výměně ministra kultury ozvala i výzva Za kreativní Česko s více než 600 signatáři napříč podnikatelskou, neziskovou i veřejnou sférou. Podporuje, aby Česko přibližně osm miliard korun z Národního plánu obnovy, které by mohlo získat, použilo na rozvoj kulturních a kreativních průmyslů. Míní, že výměnou ministra by byla finalizace nejen tohoto strategického materiálu ohrožena. "Chceme, aby současný ministr kultury dokončil rozpracovanou agendu, která je jedním z velkých milníků pro celý sektor posledních 30 let," stojí v prohlášení výzvy, kterou ČTK zaslala Lucie Ševčíková.

Současný ministr kultury Lubomír Zaorálek dostal nabídku vystřídat dnes odvolaného ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Pokud nabídku přijme, nahradí ho v čele resortu kultury poslanec ČSSD a náchodský starosta Jan Birke. Předseda sociální demokracie Jan Hamáček dnes uvedl, že Zaorálek se rozhoduje, zda se funkce ministra zahraničí ujme.

S navrhovanou změnou nesouhlasí Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Resort kultury podle ní v Zaorálkovi získal politicky i manažersky zkušenou osobu. "Což se projevilo v posunu řešení mnoho let odkládaných témat, která je ovšem nyní třeba dokončit," upozornila unie v tiskové zprávě. Obává se, že příchodem nového ministra, ať jím bude kdokoli, budou práce na koncepčních materiálech na půl roku pozastaveny. Nejméně stejnou dobu bude trvat, než se s resortem seznámí ministr vzešlý z podzimních voleb a bude připraven na přerušenou práci navázat, obává se Unie zaměstnavatelských svazů.

Možného Zaorálkova odchodu se obává i Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS). "Poslanecká sněmovna projednává ve velmi nepřehledném režimu pozměňovacích návrhů nový stavební zákon, který má potenciál výrazně oslabit ochranu hmotného kulturního dědictví, zejména památek zapsaných na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Současný ministr kultury v Poslanecké sněmovně fundovaně obhajuje zájmy ochrany kulturního dědictví," uvedla dnes organizace v tiskové zprávě.

"Situace kolem avizovaných změn ve vedení ministerstva kultury (MK) kulturní veřejnost silně znepokojuje. Kontinuita více než roční práce řady profesních organizací, které s MK dosud intenzivně komunikovaly, je ohrožená," napsali dnes v novém dopise premiérovi instituce zaštítěné zejména divadelníky. Dnes se s k nim přidala i Rada galerií ČR, která sdružuje přes tři desítky galerií především zřizovaných kraji či městy, zástupci České obce hudební, České komory tanečních oborů, sdružení Nová síť či Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků.

Ve víkendovém dopise adresovaném také předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi uvedli, že výměna na posledních pár měsíců tohoto volebního období nemůže otočit kormidlem zahraniční politiky, ale může dokonat "devastaci kultury". "Apelujeme proto na Vás, pane premiére, i na vedení ČSSD, aby nedopustilo takový krok," napsali Babišovi.

Hamáčka oslovila o víkendu i Asociace nezávislých divadel. "Apelujeme na Vás, aby ČSSD pod Vaším vedením nebyla stranou, která dá takto razantně najevo, že kultura je na chvostu jejího zájmu. Apelujeme na Vás, abyste půl roku před volbami byl vůči kultuře zodpovědný," píše asociace. Podle ní jakýkoliv nový ministr nebude v této lhůtě schopný účinně převzít veškerou rozpracovanou agendu.