Daňové úlevy pro starší zaměstnance vláda zřejmě odmítne

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pro rozpor s rovnou daňovou a odvodovou politikou vláda zřejmě odmítne návrh Trikolóry, podle kterého by zaměstnanci starší 60 let neodváděli ze své mzdy daň z příjmu. Zaměstnavatelé by za tyto zaměstnance navíc nehradili zdravotní pojištění, povinnost by přešla na stát. Kabinet ANO a ČSSD by měl zákonodárcům k předloze poslat podle podkladů pro pondělní schůzi záporné stanovisko.