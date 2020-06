Jednotlivci bych odpustila, komunistům nikoliv, má jasno dcera Horákové

Tato slova pronesla v interview pro Události, komentáře ČT24 vzhledem k nedávné připomínce 70. výročí popravy své matky. Doktorka Milada Horáková, která byla političkou národních socialistů a působila v ženském hnutí, se angažovala v několika sociálních spolcích.

Za Protektorátu Čechy a Morava byla v odboji, za což jí nacisté poslali na osm let do vězení. Samotné příslušníky Gestapa, jakož i pozdější StB, iritovala svým šarmem, inteligencí a znalostí řečí.

„Byla silný člověk. Pokud mluvíte s někým, kdo je silný, čestný, informovaný a nezviklán ve svém přesvědčení, musíte před ním do určité míry sklonit hlavu,“ konstatovala Kánská, která od konce 60. let žije v USA.

Když její matku 27. června 1950 popravili, bylo jí 16 let. Důvodem tohoto politicky vykonstruovaného rozsudku byla údajná velezrada a špionáž. Tehdejší prokuratura jí označila za "zločinnou organizátorku záškodnického spiknutí".

Ačkoliv Kánská spolu se svým dědečkem prosila tehdejšího československého prezidenta Klementa Gottwalda o udělení milosti, její matka se k tomuto kroku neodhodlala, jelikož nechtěla rezignovat na své hodnoty. Kdyby tak učinila, znehodnotila by tím vše, zač bojovala.

Právě neústupnost a smysl pro čest byly součástí charakteru Milady Horákové. "Už jako děvče byla za svoje názory ochotná i být vyloučena ze školy, aby mohla pomáhat lidem, dostala se ve válce do podzemního hnutí, byla zavřená v německých lágrech, ušla smrti,“ konstatovala její dcera.

"Takový člověk nemůže zůstat stranou, a proto se dala do spolupráce s lidmi, kteří se snažili, aby se lidem na světě dařilo slušně, a o politickou svobodu Československa," dodala.

Nezapomenu, neodpouštím

"Odpustit se dá jednotlivým lidem. Toto všechno, co se stalo, byla hrůza doby, hrůza komunistické nadvlády nad velmi inteligentním a hospodářsky vysoce kvalitním národem a státem. To se neodpouští. Protože nemůžu nikdy komunistickému režimu odpustit to, co udělal mé matce, ani co udělal celému národu,“ konstatovala Kánská.

"Hlavně se řídím tím, abych byla vždycky čestná a poctivá a abych nedělala lidem něco, co bych neměla ráda, aby lidé dělali mě,“ dodává dcera ženy, kterou komunisté poslali na smrt.