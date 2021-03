Desítky expertů vyzývají k rychlému přijetí novely o ochraně dětí

Sněmovna by dnes odpoledne mohla pokračovat v projednávání novely o ochraně dětí. Poslanci do normy navrhli řadu změn. Mezi nimi je třeba zvýšení odměn pro pěstouny, navázání částek na minimální mzdu či nemožnost posílat malé děti do ústavů. Postarat by se o ně měly náhradní rodiny. Potřeba je posílení služeb pro ohrožené rodiny, uvádí signatáři a signatářky. Upozorňují na to, že koronavirová epidemie situaci zhoršila.

"Služby pomáhající biologickým rodinám jsou za hranou svých kapacit a zároveň kvůli prohlubujícím se sociálním a ekonomickým problémům rychle přibývá dětí v ohrožení. Hrozí přeplnění ústavů a nárůst počtu případů týrání, zneužívání a zanedbávání. Je potřeba připravit rychlé kroky, které dětem znovu zvýší šance vyrůstat v bezpečných biologických nebo náhradních rodinách," stojí ve výzvě. Připojili se k ní třeba klinický psycholog Radek Ptáček, předsedkyně Profesního sdružení přechodných pěstounů Radka Švecová, ředitelka Střediska náhradní rodinné péče Věduna Bubleová, sociální pracovníci z různých center, zástupci Charity ČR, Slezské Diakonie či několika nadací a zdravotnických zařízení.

Do voleb zbývá zhruba půl roku. Experti upozorňují na to, že na projednání novely je pár týdnů, aby se stihla přijmout. Odborníci uvádějí, že schválení návrhů by přispělo k modernizaci péče o ohrožené děti.

Sněmovnu čeká odpoledne mimořádná schůze k desítce sociálních zákonů. Novela o ochraně dětí je v programu poslední. Někteří poslanci se obávají toho, že by se norma nemusela stihnout projednat. Piráti navrhnou, aby se zákon probíral ve středu. Členové různých poslaneckých klubů souhlasí s tím, aby se odměny pěstounů výrazněji zvedly. Na omezení možnosti posílat malé děti do ústavů ale shoda není.

Asociace Dítě a rodina uvádí, že ČR je v Evropě jednou z posledních zemí, kde je možné malé děti do ústavních zařízení posílat. Podle domácích i zahraničních expertů je český model péče zastaralý a místo ústavů by děti měly vyrůstat v rodinném prostředí, což je pro stát také levnější. V Česku se podle devět let staré vládní strategie neměly děti do tří let do ústavů umisťovat od roku 2014, děti do sedmi let pak od roku 2016. Vlády ale návrh právní úpravy dosud neschválily a dál neprosazovaly.