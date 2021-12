Dnešní odsouzení manžela Cichanouské označil Kulhánek za opovrženíhodné

Běloruský soud dnes poslal blogera Sjarheje Cichanouského do vězení za přípravu a organizaci hromadných nepokojů a podněcování k sociální nenávisti. Cichanouski obvinění odmítl a jeho žena verdikt označila za pomstu. Bývalý prezidentský kandidát Mikalaj Statkevič dostal 14 let vězení, blogeři Ihar Losik a Uladzimir Cyhanovič 15 let za mřížemi a aktivisté Dzmitryj Papov a Arcjom Sakav 16 let odnětí svobody.

Kulhánek verdikt v anglicky psaném příspěvku na twitteru odsoudil. "Řekněme si to upřímně, po odsouzení manžela Svjatlany Cichanouské k 18 letům vězení působí (běloruský prezident Alexandr) Lukašenko jako malý vyděšený kluk. Tento a další uložené tvrdé tresty jsou opovrženíhodné," uvedl. Evropská unie by podle něj měla připravit další sankce vůči běloruskému režimu.

Šéfka Sněmovny Adamová uvedla, že rozsudek připomíná praktiky z totalitních 50. let v Československu. "Nelze hovořit o spravedlivém procesu, jde o odplatu za politické názory odpůrců nelegitimního Lukašenkova režimu," napsala na twitteru.