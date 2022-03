Do Česka dorazila zpráva o zemědělském auditu k Babišovu střetu zájmů

Ministerstvo další postup stanoví ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), který má na starosti vyplácení zemědělských dotací. SZIF uvedl, že České republice nehrozí v této souvislosti žádná škoda.

Nekula napsal, že ČR dostala anglickou verzi finální zprávy k auditu. "Se zprávou se nyní musíme detailně seznámit, poté budeme aktivně informovat o dalším postupu ve spolupráci se SZIF," doplnil. Prověřování je součástí takzvaného zemědělského auditu. Další část Babišova střetu zájmů řeší ministerstvo pro místní rozvoj. Jde o posouzení oprávněnosti dotací pro společnosti z koncernu Agrofert, který Babiš vložil do svěřenských fondů.

SZIF v tiskové zprávě uvedl, že závěrečnou zprávu k auditu obdržel od Evropské komise (EK). V období, kterého se audit týká, byla podle fondu vyplacena pouze dotace zhruba 30.600 eur (asi 750.000 Kč) společnosti Schrom Farms, a to v době před zahájením auditu. "Žádné další dotace nebyly po zahájení auditního šetření proplaceny. SZIF u všech ostatních žádostí o dotace jejich administraci pozastavil," uvedl fond.

Předmětem auditu je podle SZIF celkem 29 projektů v různém stadiu administrace, tedy jak před uzavřením dohody o poskytnutí dotace, tak po uzavření dohody. "Vzhledem k tomu, že SZIF jednal s péčí řádného hospodáře a pozastavil administraci projektů, nehrozí České republice v této souvislosti žádná škoda," doplnil fond.

Zástupci ministerstva zemědělství loni v září ještě za Babišovy vlády jednali s EK o zemědělském auditu ve smírčím řízení. Ministerstvo zemědělství před rokem uvedlo, že EK ukončila část zemědělského vyšetřování - prověřování tehdejšího ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) kvůli možnému střetu zájmů - bez sankce. Česká republika proto podle resortu nebude vracet peníze za poskytnutí dotace pro firmu navázanou na Tomanovu rodinu. Komise tehdy věc odmítla komentovat s tím, že audit, jehož je zkoumání Tomanova případu součástí, ještě neskončil. Možný Tomanův střet zájmů se podle médií a opozice mohl týkat společnosti Agrotrade, kterou z 80 procent vlastní ministrův otec Miroslav Toman starší.

V předběžné auditní zprávě EK v nezemědělské části konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. ČR by kvůli takovému hodnocení mohla vracet peníze do unijního rozpočtu. Babiš možnost střetu zájmů odmítá.