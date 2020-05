Do ČR přijel šéf polské diplomacie, kritizoval reakci Ruska na odstranění Koněva

"Ministr Petříček se zmínil o situaci související s Koněvovou sochu v Praze. Byl to velice agresivní zásah do svobody a suverenity České republiky," řekl Czaputowicz.

"Já zase oplatil podobnou kauzou, kterou jsme měli v poslední době ve vztazích s Ruskem, kdy se sundaly dvě pamětní desky v Tveru. Jedna byla pro oběti Stalinova režimu a druhá pro zavražděné polské důstojníky. Vnímáme to jako pokus o reinterpretaci světových dějin. Myslíme si, že spolu se proti tomu musíme výrazně postavit," dodal polský ministr.

Today in Prague FM #Czaputowicz met with the FM of #Czechia 🇨🇿 @TPetricek.



Topics of the talks:

🔸possibilities of transit and crossing the 🇵🇱-🇨🇿 border due to #COVID19,

🔸bilateral relations & coop. within #V4,

🔸relations with 🇷🇺. pic.twitter.com/2JU9027CXH