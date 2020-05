"Na Žďársku naše podpora směruje k panu Klementovi, který je místostarostou ve Žďáru nad Sázavou. Na Pelhřimovsku máme jedno jméno, které ale ještě nebudeme zveřejňovat. Čekáme, až se rozhodne, zda do toho půjde, nebo ne. Do té doby by to nebylo vhodné," řekl krajský předseda hnutí STAN Lukáš Vlček. Na podpoře Klementa už se dohodla TOP 09, řekl její krajský předseda Jiří Blažek.

Jedná o ní také Česká pirátská strana nebo ODS. "V Pelhřimově nebudeme kandidáta stavět a ani nepočítám s tím, že bychom tam někoho významně podpořili, nebo se to nerýsuje," řekl Miloš Vystrčil, krajský předseda a místopředseda ODS a předseda Senátu. TOP 09 by chtěla jméno svého kandidáta zveřejnit do konce měsíce.

Senátní volby se budou konat společně s krajskými 2. a 3. října. Jejich druhé kolo je naplánované na 9. a 10. října. Kandidátní listiny je třeba odevzdat do 28. července.

Kromě Klementa bude na Žďársku kandidovat také starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda (ČSSD). O možném kandidátovi jedná i ANO, řekla dnes Oborná. Konkrétní jméno nesdělila. Na Pelhřimovsku se o nominaci České pirátské strany uchází bývalý manažer cestovní kanceláře Stanislav Zíma. Před dvěma lety neúspěšně kandidoval do Senátu za obvod Třebíč jako nezávislý kandidát.

Volební obvod Pelhřimov částečně zasahuje do Jindřichohradecka v jižních Čechách. Dlouholetý předseda Senátu Štěch byl za tento obvod poprvé zvolený v roce 1996. Před šesti lety tam také zvítězil. S 61,7 procenta hlasů ve druhém kole porazil zpívajícího advokáta Iva Jahelku, kterého nominovala TOP 09.

Bývalý herec Jandák se začal po roce 1989 věnovat především politice. Postupně byl členem politických stran Republikánská unie, KDU-ČSL, ODS a ČSSD. Jako nestraník byl v letech 2005 a 2006 ministrem kultury.

V obvodu Žďár nad Sázavou se před šesti lety dostala do druhého kola senátních voleb tehdejší senátorka Dagmar Zvěřinová z ČSSD. Funkci neobhájila, s 53,22 procenta hlasů zvítězil lidovecký kandidát František Bradáč, který už znovu kandidovat nechce.