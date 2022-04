Dodávky z Ruska jsou stabilní, v rublech se platit nebude, řekl Síkela

Firmy z Evropské unie budou podle něj pokračovat v platbách za energie Rusku v té méně, ve které byly kontrakty sjednány, a jakékoliv jednostranné změny budou považovány za porušení těchto smluv.

Zástupci energetiky se mají kvůli současné situaci podle Síkely znovu sejít příští týden. Česká republika je podle ministra připravena na všechny možné varianty vývoje dodávek plynu a ropy z Ruska.

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal ve čtvrtek dekret, podle kterého ode dneška odběratelé z takzvaných "nikoliv přátelských zemí" musí za ruský plyn platit v rublech. Zahraniční kupci mají podle dekretu peníze na rubly směňovat pomocí účtů v ruské bance. Putin rovněž prohlásil, že pokud se tyto platby neuskuteční, budou smlouvy o dodávkách plynu pozastaveny.

Dodávky plynu do EU pokračují nehledě na požadavek platit rubly

Dodávky ruského plynu do Evropy pokračují bez přerušení. Průtoky dvěma ze tří hlavních plynovodů přivádějících ruský plyn do Evropy - Nord Stream 1 přes Baltské moře a přes Ukrajinu na Slovensko, zůstaly stabilní. Průtoky druhou hlavní trasou, plynovodem Jamal přes Bělorusko, změnily směr a přivádějí plyn z Německa do Polska. To však není neobvyklé a nemusí to nutně znamenat novou politiku, upozornila agentura Reuters. Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek podepsal dekret, podle kterého od dnešního dne odběratelé z takzvaných "nikoliv přátelských zemí" musí za ruský plyn platit v rublech, jinak jim hrozí zastavení dodávek.

Ruský státní plynárenský gigant Gazprom oznámil, že pokračuje v dodávkách zemního plynu přes Ukrajinu podle požadavků evropských zákazníků. Podle ruské tiskové agentury RIA si Gazprom na dnes zarezervoval také kapacitu pro dodávky do Evropy plynovodem Jamal. Ne vždy však Gazprom rezervovanou kapacitu využije.

Údaje slovenského provozovatele plynovodů Eustream ukazují, že denní nominace, tedy požadavky na dodávky ruského plynu na Slovensko přes Ukrajinu, vzrostly v pátek na nejvyšší hodnotu od 30. listopadu, uvedla agentura Reuters.

Podle dekretu ruského prezidenta mají zahraniční kupci peníze na rubly směňovat pomocí účtů v ruské bance. Putin rovněž prohlásil, že pokud se tyto platby neuskuteční, budou smlouvy o dodávkách plynu pozastaveny. Západní představitelé tento model odmítají.

Dekret stanoví mechanismus, podle něhož by si měl každý kupec u ruské banky Gazprombank otevřít dva účty. Na devizový by měl zaslat platbu v zahraniční měně. Za tu by Gazprombank nakoupil rubly a uložil je na klientův rublový účet. Z toho by se pak uskutečnila platba na účet ruské plynárenské společnosti Gazprom. Pro Rusko by měl mít systém tu výhodu, že rubl, který se v poslední době dostal pod tlak kvůli západním sankcím, by mohl díky tomu výrazně posílit.

Evropské státy, který za ruský plyn platí převážně v eurech, tvrdí, že Rusko nemá právo měnit smlouvy. Skupina zemí G7 ruský požadavek odmítla.

Rusko je důležitým dodavatelem energetických surovin do Evropy. Tyto dodávky jsou nejsilnější pákou, kterou může Putin využít v boji proti sankcím, jež na Rusko uvalují západní země kvůli jeho útoku na Ukrajinu, upozornila agentura Reuters.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov tento týden řekl, že Rusko nebude požadovat, aby odběratelé platili za zemní plyn v rublech okamžitě. Z technologického hlediska půjde o delší proces. Analytici v Moskvě předpokládají, že systém začne plně fungovat možná až v květnu. Agentura Reuters s odvoláním na svůj zdroj uvádí, že součástí některých kontraktů je, že plyn je dodán ještě před zaplacením, což znamená, že kohoutky nebudou zavřené okamžitě.