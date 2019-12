Dostálová lavíruje, zlobí se Piráti. Opozice chce jednat o auditu na plénu Sněmovny

Po jednání se zástupci ODS, TOP 09, lidovců a hnutí STAN to novinářům řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš, který schůzku svolal. S bližším vyjádřením čekají politici až po plánované tiskové konferenci ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO).

"Ona (Dostálová) lavíruje, moc neví, co by k tomu řekla, takže si chceme poslechnout, jaká je ta její nová verze auditu. Během včerejška ji dvakrát změnila," uvedl Bartoš. Podle předběžné zprávy Evropské komise z jara hrozí, že by Česko mělo vracet 450 milionů korun. Opoziční strany si podle Bartoše myslí, že jednotlivá ministerstva, přes něž dotace tečou, by neměla uvolňovat peníze, dokud problém se střetem zájmů premiéra trvá.

Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného nelze předstírat, že se nic neděje. "Chceme hájit české zájmy, aby tok peněz z Evropské unie do České republiky nebyl ohrožen nějakým nezodpovědným přístupem premiéra nebo jeho ministerstev," uvedl Bartoš po schůzce. Zopakoval, že podle pondělního vyjádření předsedy klubu ANO Jaroslava Faltýnka není příliš pravděpodobné, že vládní koalice dovolí debatu o auditu na dnešním jednání Sněmovny.

Obsah auditní zprávy, kterou Evropská komise zaslala do Prahy v pátek, nebyl zveřejněn. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na Agrofert. Babiš to odmítá. Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje.