Dotace pro Agrofert: Trestný čin? Podnětem TOP 09 se bude zabývat policie

Opoziční strana v podání kritizovala oznámení Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), že začne proplácet dotace schválené Agrofertu za období mezi únorem 2017, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) vložil koncern do svěřenských fondů, a loňským srpnem. Trestní oznámení kvůli vyplácení dotací podali už dříve i opoziční Piráti.

Dotace pro firmy (nejen) pana premiéra platí čeští občané. Pokud jsou to dotace evropské, platíme je spolu s občany Německa a dalších unijních zemí.



Zdá se, že nám moc nesejde na tom, co se děje s penězi (naší) Unie, ale o to více chceme střežit peníze "naše" (v našem rozpočtu). — Luděk Niedermayer (@LudekNie) January 10, 2020

"Jsem ráda, že se Vrchní státní zastupitelství v Praze mým podnětem zabývalo a že po jeho přezkoumání rozhodlo, že je vhodné jej postoupit policistům z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Opravdu si myslím, že by měl být prošetřen postup státních úředníků, zda poskytováním dotací Agrofertu nepáchají trestnou činnost ke škodě České republiky a českých občanů," uvedla Pekarová Adamová.

Evropská komise odeslala koncem listopadu do Česka audit, podle kterého Babiš porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Premiér podle komise Agrofert nadále ovládá, i když jej vložil do svěřenských fondů. Česko může přijít zřejmě o několik stovek milionů korun. Babiš střet zájmů popírá a nelíbí se mu, že komise vykládá české právo. Ministerský předseda také opakovaně tvrdí, že Česko žádné peníze do Bruselu vracet nebude.

Naopak podle Pekarové Adamové Česko reálně čelí hrozbě, že dotace vyplacené Agrofertu z evropských fondů nedostane a půjdou výhradně na vrub českého rozpočtu. "Každý český občan se tak bude skládat na dotace pro Agrofert. To je pro TOP 09 nepřijatelné," řekla předsedkyně TOP 09.

Rovněž pirátským podnětem se podle jeho tvůrců zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu. Senátor Lukáš Wagenknecht (za Piráty) společně se dvěma stranickými analytiky upozornil na možné podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku, ze zneužití pravomoci úřední osoby nebo ze spáchání dotačního podvodu.