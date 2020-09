DPP čeká kvůli koronaviru propad 1,2 miliardy korun

DPP zaznamenal kvůli opatřením proti šíření koronaviru v době nejpřísnějších opatření až osmdesátiprocentní pokles cestujících. Největší ztráty tak zaznamenal na tržbách z jízdného. DPP je největší městskou firmou a má na starosti MHD.

Podnik v uplynulých měsících počítal s předběžnou ztrátou 1,5 až dvě miliardy. "Nakonec se ukázalo, že jak byl velký propad na jaře, tak v létě se čísla vracela k normálu rychleji, než jsme předpokládali. Takže nás to do konce července stálo zhruba 680 milionů korun. To je ztráta, kterou jsme oproti běžnému roku utrpěli na příjmech z jízdného. Kdybychom to měli extrapolovat, tak to znamená, že to vyjde na nějakých 1,2 miliardy korun," řekl Witowski.

Podle ředitele se čísla mohou ještě měnit a nejsou zatím konečná. Záležet bude totiž na rozsahu šíření nemoci v následujících týdnech a měsících a na tom, zda se lidé nezačnou bát cestovat MHD. "Osobně očekávám, že tam bude mírné zhoršení, ale čekám, že to udržíme na těch 1,2 miliardy," řekl Witowski.

DPP kvůli propadu hledá úspory mimo jiné v investičních výdajích, kdy jednotlivé investice takzvaně prioritizuje (tj. jejich pořadí řadí podle priority). U těch, kde je to možné, tak je odsune do budoucna. "Nám se podařilo najít nějakých 975 milionů korun. V provozních rozpočtech pak ušetříme něco přes 200 milionů korun," řekl Witowski. Velkých investic, jako například stavba metra D, se úspory nedotknou.

DPP loni vykázal obrat zhruba 20 miliard korun, což bylo o 52 milionů meziročně více. Hospodářský výsledek DPP za loňský rok činil po zdanění 869,15 milionu korun. Na prodeji jízdného utržil podnik 4,46 miliardy a svezl 1,17 miliardy cestujících. DPP zaměstnává téměř 11.000 lidí. Jeho vlastníkem je hlavní město, které ze svého rozpočtu každoročně dává podniku peníze na provoz. Loni dalo na chod DPP prostřednictvím tzv. kompenzací zhruba 14,58 miliardy korun, což je více než předloni, kdy to bylo asi 14,31 miliardy Kč. Praha ročně dotuje celou MHD částkou okolo 20 miliard korun.