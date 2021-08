Drahoš se ohradil proti tvrzení Hradu, že porušoval pravidla kampaně

Reagoval tak na oznámení, že Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí našel tři porušení zákona v Zemanově prezidentské kampani před volbami v roce 2018. Problémy našel úřad také v případě Drahoše, označil je však za zanedbatelné.

Zeman v roce 2018 prezidentskou funkci obhajoval. Podle úřadu byly jeho tehdejší výjezdy do krajů předvolební kampaní. "Došlo k využití funkce prezidenta republiky k vedení předvolební kampaně. Prezident to rozporoval, že žádnou kampaň nevedl, nicméně podle názoru úřadu část každého toho výjezdu do kraje naplňovala rysy volební kampaně," uvedl vedoucí kontrolní skupiny Tomáš Hudeček.

Ovčáček považuje rozhodnutí úřadu za bizarní, nemístně politické, ne za odborné. "Pokud jde o samotnou volební kampaň, je nutno podotknout, že porušení zákona nalezl úřad i v případě prezidentského protikandidáta Jiřího Drahoše," dodal. Ukazuje to podle něj, že kandidující osobnosti a strany si teprve osvojují nová pravidla.

Takové srovnání ale vedoucí Drahošovy senátorské kanceláře Martin Mejstřík označil za zavádějící. "Zatímco Miloš Zeman podle zprávy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran při svých volebních mítincích opakovaně porušoval zákon a neuvedl původ milionových částek ve své kampani, stejně důkladná kontrola v případě kampaně Jiřího Drahoše odhalila nezveřejněné výdaje v hodnotě pouhých 202,52 Kč, což samotný úřad považuje za zcela zanedbatelné," uvedl.

Drahoš podle dohledového úřadu neposkytl informace o převedení nevyužitých peněz na dobročinné účely, pochybil při vykazování podporovatelů a nezapočetl jeden výdaj své kampaně. "Vliv těchto zjištění na náklady kampaně je však zanedbatelný," uvedl úřad v závěrech zprávy o kontrole Drahošovy kampaně.

V Zemanově případě spočívalo další porušení podle úřadu v tom, že se při prezidentových výjezdech do krajů rozdávala pohlednice s jeho portrétem s textem "Děkuji" a s podpisem. Úřad to vyhodnotil jako materiální volební kampaň, v níž nebyl označený zadavatel a zpracovatel. Ve zprávě zmiňuje, že fotografii rozdávali například pořadatelé označení visačkou se znakem města Zábřeh. Podle úřadu kandidát nedodržel ani lhůtu pro dodání velké zprávy o financování, zpozdil se podle Hudečka nicméně jen o den.

"Miloš Zeman při volební kampani opakovaně porušoval zákon a jeho tým se výsledky kontroly snažil zamést pod koberec. Tato 'nečekaná' informace zveřejněná tři roky po volbách jen ukazuje na slabost našich kontrolních orgánů,“ uvedl dnes Drahoš.

Zeman podal proti všem třem zjištěním námitku, úřad je zamítl. Prezident mimo jiné namítal, že výjezdy prezidenta republiky do krajů a obcí jsou a byly součástí výkonu funkce prezidenta republiky.

Dohledový úřad má možnost uložit pokutu 10.000 až 100.000 korun. Prezident ale podle Hudečka disponuje celou řadou imunit, včetně správněprávní imunity, takže řízení o uložení pokuty zahájit nelze.

V prezidentských volbách v roce 2018 kandidovalo devět lidí. Ve druhém kole Zeman obhájil mandát, porazil právě bývalého předsedu Akademie věd ČR Drahoše.