Drama u Pirátů: O posty místopředsedů je velký zájem, tři kandidáti ostrouhají

"Potřebujeme detailnější plán pro ekonomiku, potřebujeme se změnit v zemi, kde jsou podniky s přidanou hodnotou," řekla Richterová. Velká podpora podle ní musí jít i do udržitelnosti zdravotního, sociálního a vzdělávacího systému. Richterová účastníkům fóra slíbila mimo jiné dokončení knihy o práci, kterou už Piráti odvedli.

Děkujeme @P_Fiala a děkujeme také za spolupráci při prosazování digitalizační legislativy! https://t.co/pKLQ3RbNp6 — Piráti (@PiratskaStrana) January 11, 2020

"Předsednictvo by se nyní mělo věnovat více dlouhodobým projektům, dlouhodobému programu, vizím, které překračují jedno či více volebních období do Sněmovny," řekl Kučera. Piráti podle něj mají v poslední době určitý skluz v transparenci či zodpovědném hospodaření. "Na to bychom se měli zaměřit, aby nám to pak nemohli naši oponenti vyčítat," řekl Kučera.

Holomčík řekl, že za důležité považuje přibližování republikového předsednictva krajům. "Náš stát dlouhodobě kašle na řešení celé řady problémů. A právě Pirátská strana by měla být platformou pro zapojení aktivních lidí, kteří tyhle problémy chtějí aktivně řešit a samozřejmě s námi sdílí nějaký hodnotový kompas," řekl Holomčík.

Gregorová řekla, že by chtěla být místopředsedkyní pro Evropu a také si vzít na starost dotažení projektu Pirátského institutu. "Chtěla bych fungovat jako spojka Evropy s Českou republikou. Rosteme, a tak je důležité zahrnout další region, region Evropy," řekla Gregorová.

Hoffmanová řekla, že Piráti musí plně využít lidský potenciál, který mají. "Musíme se více zaměřit na práci se členy strany i našimi příznivci. Kromě odborného i personálního růstu strany se musíme věnovat i budování vnitrostranické kultury," řekla Hofmanová.

Lipanský řekl, že Piráti jsou skutečnou demokratickou alternativou populistům či různým extremistům, ale zároveň nabízejí protiváhu tradičním konzervativním stranám. "Musíme našim voličům a především starším občanům ukázat a odprezentovat, že se o ně dokážeme postarat. Musíme získat jejich důvěru," řekl Lipanský.