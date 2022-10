Druhé kolo je úspěchem vládních stran, hodnotí politologové výsledky voleb

Šlo zřejmě o nejsledovanější duel. Nagyová je obžalovaná spolu s předsedou ANO Andrejem Babišem v kauze Čapí hnízdo.

"Výsledek senátních voleb je velkým úspěchem stran vládní koalice a velkou porážkou hnutí ANO. Je to ale dáno hlavně tím, že se i letos plně projevily tradiční parametry druhého kola voleb do Senátu: nižší volební účast ve srovnání s kolem prvním, které probíhá souběžně s komunálními nebo s krajskými volbami," řekl ČTK politolog Josef Mlejnek.

Příznivci stran současné vládní koalice se ke druhému kolu dostavují proporcionálně v hojnějším počtu než sympatizanti hnutí ANO či obecněji stran, "které se opírají spíše o starší ročníky z venkova s nižším formálním vzděláním," uvedl.

Po úspěchu Vystrčila v Jihlavě podle Mlejnka rapidně vzrostla pravděpodobnost, že Babiš se prezidentských voleb nezúčastní. "Jihlava byla takovým malým testem Babišových šancí, osobně se v kampani pro Janu Nagyovou silně angažoval, zapojil i další špičky svého hnutí a výsledek je, jaký je. Navíc proti výraznému kandidátovi vládní koalice, na kterého šlo agitačně svádět vládní zodpovědnost za dopady energetické krize," dodal Mlejnek.

Politolog Ladislav Mrklas uvedl, že druhé kolo senátních voleb je poznamenáno nízkou volební účastí. "Vyvozovat z toho nějaké dalekosáhlé důsledky pro celou politickou scénu by bylo obrovskou chybou," uvedl. Podle něj ale jde o úspěch vládních stran, opozici se podle něj nepodařilo druhé kolo dotáhnout do úspěšného konce.

Na Kroměřížsku překvapivě porazila favorizovanou kandidátku ANO Lucii Pluhařovou někdejší poslankyně Jana Zwyrtek Hamplová (za hnutí Nezávislí). Na Plzeňsku zvítězila prezidentka Unie rodinných advokátů a někdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová (nezávislá) nad starostou Přeštic Karlem Naxerou (TOP 09). Podle Mrklase to ukazuje, že ve společnosti existuje poptávka po velmi jasných stanoviscích. "Já v tom vidím určitý moment, který může ukázat na to, že opozice může mít určitého konkurenta v podobě ještě jiné formy opoziční síly. I to je dost varovný signál pro Andreje Babiše a ANO, že jeho opoziční neochvějnost není taková," dodal Mrklas.

Hnutí ANO podle Mrklase odchází stejně silné, respektive stejně slabé jako dosud. Naopak podle něj posiluje ODS a TOP 09 a je velmi pravděpodobné, že se Miloš Vystrčil udrží v čele Senátu.

"(Miloš Vystrčil) ve druhém kole dokázal porazit kandidátku, kterou přímo podporoval Andrej Babiš velmi vehementně, vložil do toho obrovské množství energie, a myslím si, že i peněz," řekl Mrklas. Babišovi se tak podle něj nepodařilo zrealizovat avizované "referendum o vládě".

Volby podle něj také ukázaly, že nejlepší éra Starostů a nezávislých (STAN) je pryč. "A budou muset hodně zapracovat na tom, aby se ještě někdy vrátila," dodal. Je podle něj zároveň jasné, že sociální demokracie stále ještě žije, ale už jen ve formě politické formace zcela závislé na mnoha okolnostech, například na dohodách s koaličními partnery. ČSSD nezískala v nynějších volbách ani jeden mandát.