Důchodová reforma, konec nošení průkazů, vysokorychlostní tratě. Co plánuje nová vláda?

Vyplývá to z koaliční smlouvy a vládního programového prohlášení, které dnes podepsali lídři koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN).

Ve veřejných financích tak nově vznikající koalice chce vytvořit pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového zatížení. "Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené," uvádí materiál. Konkrétní hranici ale neobsahuje. V aktuálním návrhu státního rozpočtu vlády Andreje Babiše (ANO) očekává ministerstvo financí, že složená daňová kvóta vyjadřující daňovou zátěž by měla příští rok klesnout na 32 procent z letošních 32,6 procenta. Složená daňová kvóta vyjadřuje podíl daní včetně cla a povinných příspěvků na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění na hrubém domácím produktu.

Vedle toho nově vznikající vláda chystá zavést valorizaci danové slevy na poplatníka, což je částka, kterou si každý plátce daně z příjmu může odečíst ze své daňové povinnosti. Podle letošní novely zákona, která mimo jiné zrušila superhrubou mzdu, letos sleva činí 24.840 korun ročně, příští rok stoupne na 27.840 korun a následující rok na 30.840 korun.

Nová vláda by podle dokumentů také chtěla, aby investiční výdaje státního rozpočtu činily alespoň deset procent. Zároveň ale nebude možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na rezervy státního rozpočtu. "V zájmu zdravých veřejných financí se zavazujeme k co nejrychlejšímu splnění fiskálních maastrichtských kritérií, které je nutnou podmínkou vstupu do ERM II (pozn. mechanismus směnných kurzů)," uvádí materiál.

Zaměstnavatelé by podle návrhu měly mít snížené odvody na sociálním pojištění o dva procentní body. Podmínkou je ale konsolidace veřejných financí. Nyní platí zaměstnavatelé za zaměstnance sociální pojištění 25 procent z hrubé mzdy. Koalice má v plánu také z portálu Moje daně vytvořit jednotné inkasní místo pro výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění.

V případě dopravy chce koalice Spolu a Pirátů se STAN udělat z výstavby sítě vysokorychlostních tratí vládní prioritu. V případě dálničních staveb je pro ni nejdůležitější stavba Pražského okruhu, výstavba dálnice D35 a dokončení dálnice D1. Na vybraných úsecích dálnic chce také zvýšit povolenou rychlost na 150 km/h. Zároveň chce vznikající vláda dávat na financování silnic druhých a třetích tříd od roku 2023 minimálně šest miliard korun ročně.

V gesci ministerstva průmyslu a obchodu nová koalice chce firmám umožnit vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech. V případě energetiky vidí budoucnost v kombinaci jaderné energie, decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energie se bude skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti. "Limity těžby uhlí jsou pro nás konečné a neprolomitelné. Uhelné elektrárny budou odstavovány s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit," uvádí materiál.

Jako klíčový obnovitelný zdroj v podmínkách ČR vidí zástupci koalice fotovoltaiku, přičemž by chtěli do roku 2025 nová fotovoltaická zařízení na minimálně 100.000 střech do roku 2025. Proto také plánují připravit nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku.

Programové prohlášení zároveň obsahuje závazek zachovat na místní úrovní stavební úřady a zjednodušení podmínek a zkrácení lhůt u jednoduchých staveb. Zároveň chce nová vláda prosadit zákon o podpoře v bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní řešit bytovou situaci. Klesnout by měla DPH u výstavby či rekonstrukce bytů a domů. Ta je nyní 15 procent. Vzniknout by také měly nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od Evropské investiční banky a garancí státu za úvěry. "Čtvrtý rok volebního období touto formou vybudujeme 10.000 nájemních bytů ročně navíc," uvádí materiál.

V zemědělství by nová vláda chtěla například podpořit platbu na první hektary a zastropování dotací pro největší firmy. Dále má v plánu mimo jiné zlepšit dostupnost vody, a to propojováním vodárenských soustav. Chce zároveň podpořit návrat vodohospodářské infrastruktury do vlastnictví samospráv. Zároveň budování nových vodárenských nádrží bude výjimečné a pouze pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou.

V digitalizaci počítá nová koalice s co nejrychlejším zrušením povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak. Dále dokument počítá s posílením kybernetické bezpečnosti nebo s vytvořením podmínek pro zajištění stabilního, rychlého a cenově dostupného internetového připojení na základě tržní nabídky komerčních poskytovatelů.

Spolu a PirSTAN slibují reformu penzí a růst výdajů na obranu i na kulturu

Koalice také slibuje prosazení důchodové reformy, růst výdajů na obranu i na kulturu nebo pravidelnou valorizaci plateb do zdravotnictví za takzvané státní pojištěnce, tedy například děti, penzisty a nezaměstnané. V koaliční smlouvě, kterou dnes podepsali představitelé pětice stran, se také zavazují udržet učitelské platy nejméně na 130 procentech průměrné mzdy. Koalice rovněž hodlá například vyhlásit dva nové národní parky. Chce obnovit "havlovskou" zahraniční politiku zaměřenou na podporu demokracie, lidských práv a občanské společnosti.

"Provedeme skutečnou důchodovou reformu, která nastaví stabilní systém férových penzí," stojí v dokumentu. Vedle toho budoucí vládní koalice slibuje zkrácení doby práce potřebné k dosažení nároku na důchod, růst vdovských a vdoveckých penzí nebo zavedení možnosti posílat jedno procento důchodového pojištění svým rodičům nebo prarodičům. V sociálních věcech hodlá koalice prosadit také třeba automatickou valorizaci minimální mzdy, když nyní rozhoduje vláda. Chce dále například podpořit kratší pracovní úvazky úlevou na pojistných odvodech a zavést víceleté financování sociálních služeb.

Na obranu by mělo Česko dávat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) podle dokumentu v roce 2025, výdaj má být zakotven zákonem. Česká republika se zavázala dávat dvě procenta HDP na obranu do roku 2024, nynější výhled rozpočtu s tím do tohoto data nepočítá. "Realizujeme klíčové vyzbrojovací modernizační projekty," píše se v dokumentu. Zvýšit by se měla podle koaličních plánů podpora exportu výrobků a služeb českého bezpečnostního a obranného průmyslu.

Výdaje na školství chce koalice směřovat aspoň k 5,2 procenta hrubého domácího produktu. Zaměřit se hodlá na snížení celkového objemu učiva a podpořit porozumění před memorováním. Systém společného vzdělávání, tedy takzvanou inkluzi, chtějí budoucí vládní strany zachovat, zároveň jej ale chtějí podrobit "pečlivé revizi". Ohledně učitelských platů koalice v dokumentu slibuje posílení nadtarifních složek a ohodnocení práce ředitelů. Financování vysokých škol by se mělo změnit tak, aby se jim vyplácela nejen věda, ale také kvalitní profesně orientovaná výuka.

Ve zdravotnictví hodlá koalice prosadit možnost dobrovolného doplňkového připojištění a urychlit rozvoj jeho digitalizace. K programovým bodům patří vedle jiných také zajištění dostupnosti péče, a to zejména v menších obcích a v méně osídlených oblastech. Kapitola zdravotnictví se nevěnuje současnému šíření nemoci covid-19. V kapitole věnované bezpečnosti se obecně píše, že strany chtějí upravit a dopracovat krizové plány, aby stát lépe připravily na krizové stavy, jako je například pandemie.

Ve spravedlnosti chce koalice zavést korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí, schválit zákon o oznamovatelích korupce nebo zkrátit dobu oddlužení na tři roky, když nyní trvá proces v jedné z variant pět let. Slibuje také nový trestní řád a občanský soudní řád ke zrychlení řízení, zavedení funkčního období státních zástupců a zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce. V koaličním programu není uzákonění manželství homosexuálů, které podporují zejména Piráti, proti jsou naopak hlavně lidovci. V dokumentu ale stojí, že koalice podpoří úpravu právních podmínek pro registrované partnery.

Ve vnitřní bezpečnosti plánuje koalice zavedení vesměs dobrovolné přípravy obyvatel na krizové situace či revizi krizové legislativy. Hodlá zřídit pozici "poradce pro národní bezpečnost", která by měla zajistit užší spolupráci zpravodajských a bezpečnostních složek. Koalice dále slibuje zachování práv legálních držitelů zbraní. V případě správy, která rovněž spadá pod ministerstvo vnitra, se strany zavázaly například k tomu, že do roka představí plány na snížení počtu úřednických míst. Plánují ale i změny v platových tabulkách tak, aby mohla veřejná správa zaměstnávat odborníky.

V části dokumentu o životním prostředí stojí, že plán EU k dosažení takzvané uhlíkové neutrality do roku 2050 je příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření modernizovat českou ekonomiku. Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda v unii zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky Česka, píše se v něm. Koalice dále například slibuje vyhlášení národních parků Křivoklátsko a Soutok. Nyní jsou čtyři - šumavský, krkonošský, České Švýcarsko a Podyjí.

Česká zahraniční politika se má dál opírat o ukotvení v EU a v Severoatlantické alianci, dokument zmiňuje ale také spolupráci ve Visegrádské skupině, tedy s Polskem, Slovenskem a Maďarskem. Koalice chce rozvíjet vztahy se Spojenými státy i "tradiční strategické partnerství" s Izraelem. Hodlá podle dokumentu revidovat vztahy s Ruskem a Čínou a v asijsko-pacifické oblasti prohlubovat spolupráci například s Tchaj-wanem, Korejskou republikou a s Japonskem.

V kultuře se koalice vrací k letitému slibu českých vlád směřovat rozpočet ministerstva bez náhrad církvím k jednomu procentu. Chce připravit zákon o veřejných kulturních institucích a prosazovat vyšší daňové zvýhodnění mecenášství a sponzorování. Z fondu kinematografie chtějí koaliční strany vytvořit fond audiovize s podporou herního průmyslu a do volby rad veřejnoprávních médií zapojit Senát, když nyní vybírá jejich členy jen Sněmovna.