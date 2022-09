Důchody v lednu vzrostou v průměru o 825 Kč, schválila to vláda

Od ledna se starobní důchody zvýší také o bonus 500 korun za vychované dítě. S tímto výchovným by se průměrná starobní penze měla na začátku příštího roku podle ministerstva práce dostat na 19.500 korun.

Na konci června vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení starobní, invalidní a pozůstalostní penzi více než 2,84 milionu lidí. Z nich přes 2,36 milionu tvořili starobní důchodci a důchodkyně. Kolik peněz bude na zákonnou lednovou valorizaci důchodů potřeba, v podkladech k nařízení chybí. Ministerstvo práce jen uvádí, že chystaný rozpočet na příští rok s výdaji počítá. Své důchodové systémy mají pak i obrana, vnitro a justice.

"Vláda schválila zvýšení důchodů od 1. ledna 2023," uvedl na twitteru dnes pozdě večer Jurečka.

Důchody se skládají ze dvou částí. Solidární pevný díl je pro všechny stejný a odpovídá deseti procentům průměrné mzdy. Nyní činí 3900 korun, od ledna se navýší všem o 140 korun na 4040 korun. Podle podkladů k nařízení by měl příští rok průměrný výdělek dosahovat totiž 40.324 korun. V zásluhové procentní výměře se odráží počet odpracovaných let a výše odvodů z výdělků. Příjmy se ale započítávají do vypláceného důchodu jen do určité výše. Lidem s vyšší mzdou či platem se tak zohlední jen část odvedené sumy.

Podle zákona se důchod valorizuje pravidelně vždy od ledna o růst cen a polovinu růstu reálné mzdy. Výdělek loni reálně rostl o 2,1 procenta. Do navýšení se zahrnuje 1,1 procenta, tedy zaokrouhlená půlka. Ceny se domácnostem seniorů za sledované období po mimořádných valorizacích za květen a červen zvýšily o 3,6 procenta. Celkové navýšení starobního důchodu tedy činí 4,7 procenta. Dalším propočtem pak ministerstvo práce stanovilo navýšení procentního dílu o 5,1 procenta. Celkem se má průměrná starobní penze zvednout o 825 korun. Lidé, kteří mají podprůměrný důchod, si polepší méně. U lidí s nadprůměrnou penzí bude částka vyšší.

Do zásluhové procentní výměry se zahrne i bonus 500 korun za výchovu dítěte. Toto takzvané výchovné dostane ten z rodičů, který hlavně o potomka pečoval. V Česku to budou většinou ženy. Po lednové valorizaci a s tímto takzvaným výchovným by podle podkladů k nařízení měl průměrný důchod činit asi 19.500 korun. Ministerstvo práce dnes uvedlo, že letos v lednu průměrný starobní důchod odpovídal 42,5 procenta průměrné mzdy. V lednu 2023 by to mělo být po valorizacích 45,9 procenta.