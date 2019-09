Petr Fiala v diskuzním pořadu v neděli mimo jiné prohlásil, že je i zásluhou opozice, že má Andrej Babiš a jeho hnutí ANO podle nového volebního modelu jen 30 procent. Argumentoval tím, že opozice upozorňovala na Babišovy chyby – například na to, že jeho vláda dokázala postavit jen čtyři kilometry dálnic, nebo že nebyla splněna řada dalších Babišových slibů. Dodal také, že podle průzkumu by ODS a Piráti dokázali ANO porazit.

Jeho slova Soukupa pobavila. V pořadu Moje zprávy se podivoval nad slovy Fialy o preferencích hnutí ANO. „Právě začíná elektronická tužka otázek Václava Moravce. Takhle trefně jsem si nazval pondělní komentář k tomuto pořadu. Já jsem na to zíral jak veka z tašky, jako obvykle,“ přiznal moderátor.

Spolu s Fialou byl v Otázkách hostem předseda ČSSD Jan Hamáček. „Bývaly časy, kdy souboj lídrů ODS a ČSSD připomínal velkou politickou bitvu. Pamatujete na Topolánka versus Paroubka nebo Zeman versus Klaus? To byly ostré diskuze,“ posteskl si s tím, že tyto doby jsou nenávratně pryč.

„Tato diskuze se v první minutě zvrtla na svorné a dvojhlasé kritizování premiéra Andreje Babiše. Můj oblíbenec Péťa Fiala však nešetřil ani ČSSD, jak je u něj dobrým zvykem. Kritizoval všechno, co se hýbalo, ale pochválit - to on se umí,“ rýpnul si Soukup.

„Já budu dobrý premiér a všechno tady změním,“ citoval Soukup, co Fiala v neděli prohlásil. „Tak to jo, ale kritizuje všechno. Tedy samozřejmě, kritizuje všechno kromě sebe. A u tohoto momentu se chci zastavit, protože všechno ostatní z toho pořadu byla šeď a nuda. Prostě nezajímavý brebtání,“ postěžoval si Soukup.

Šéf ODS se podle něj jen přehnaně chvástal. „Ve chvíli, kdy ale mluvil Péťa Fiala o tom, jak je skvělý, tak jsem se jako obvykle bavil. Já se takhle zasměju každý den nejméně dvakrát nebo třikrát. On se takhle chválí dost často, což se rozhodně nedalo říct o Moravcovi s Hamáčkem. Ti jenom šokovaně zírali na Fialu - já se jim nedivím -, který úplně vážně tvrdil, že Andrej Babiš má jenom 30% volební preference teď díky mimořádně schopné opozici, zejména Péťovi Fialovi,“ posmíval se mu moderátor Barrandova.

Připomněl, že průzkum si objednala Česká televize. „A tam to vyšlo, že Andrej Babiš posílil o čtyři procenta na 30,5. Ti ostatní moc neposílili. Komunisti jsou podle tohoto průzkumu poprvé v novodobé historii mimo Poslaneckou sněmovnu,“ zdůraznil Soukup s tím, že v pořadu také zaznělo, že ANO má tato procenta jen díky „mimořádně schopnému Péťovi Fialovi“. „Podle mého tento týden lepší fór už neuslyšíte, no leda, že by se Péťa zase rozjel a něco nám tentokrát napsal na Facebook nebo tak něco, s ním je legrace,“ dodal ironicky Soukup.