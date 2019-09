Wagnerová vystoupila v ČT. Vyzvala lidi, aby vyšli do ulic

Důvody zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo přijdou Wagnerové neuvěřitelné. V Pořadu ČT řekla, že skutečné důvody zastavení trestního stíhání premiéra Andrea Babiše se veřejnost nemusí dozvědět nikdy.

Na její vyjádření reagoval Jaroslav Bureš: „Zveřejněno to nepochybně bude, protože to nějakým způsobem unikne.“

Jan Lata připomněl, že trestní stíhání trvalo dva roky. Předpokládá, že vyšetřování dospělo k závěru, že nebylo prokázáno naplnění všech znaků trestného činu. Podle něj by veřejnost měla počkat tři měsíce, což je lhůta, kterou má nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman na rozhodnutí jestli trestní stíhání ukončit, či jej obnovit.

V úvodu pořadu Wagnerová poznamenala, že nezávislost justice není nikdy úplně garantovaná. „Já myslím, že by občané měli být ostražití a ukazuje-li se, že je nezávislost justice ohrožena, tak by se občané měli vyjadřovat a to třeba i na náměstích.“

„V České republice je právo vymahatelné. Náš právní systém je velmi košatý a je náročné se v něm vyznat, podotkl Bureš.“ Lidé v Česku mohou stále věřit ve fungující právní stát. Podle názoru Laty je na orgánech justice, aby tuto důvěru posilovaly.