Babiš hází odpovědnost na odborníky. Prymula si to nenechal líbit

Podle premiéra totiž během koronakrize nerozhodovala vláda, nýbrž epidemiologové a hygienici. "Neudělala to vláda, vláda to schvalovala," řekl. Bývalý náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který patří mezi jedny z nejvíce viditelných tváří během epidemie covid-19, se nechal slyšet, že odborná veřejnost pouze radí a dává doporučení, ale nepřebírá politické kompetence.

"Ale ta finální zodpovědnost je logicky na tom, kdo to podepíše, tedy na vládě,” vysvětlil v rozhovoru pro časopis Reflex se slovy, že pokud nebyla vláda spokojená s prací odborníků, pak jí nemělo činit problém je vyměnit, anebo nedbat na jejich rady.

"Když to vláda neodhlasuje, tak to prostě není,” dodal se slovy, že před odpovědností neutíká, ale že nesouhlasí se způsobem Babišovy interpretace. "Byl jsem u toho, kdy bylo veřejně deklarováno, že za tím vláda stojí a tu odpovědnost nese. Přijde mi absurdní dělat rozdíl mezí tím, jestli jsem něco nedělal, nebo jsem to schvaloval,” podotkl.

Za zmínku stojí také fakt, že se sám premiér na konci března svého státnického projevu sám zavázal k přijetí osobní odpovědnosti za veškerá krizová opatření. "Já jako premiér země samozřejmě osobně odpovídám za všechna krizová opatření. A beru na sebe plnou politickou odpovědnost," tehdy řekl.

Prymula dále také uvedl, že během prvních dvou měsíců, kdy epidemie začala, byl dáván odborníkům velký prostor, a že se nesetkal s jakýmkoli pochybováním o opatřeních. Teprve až později začaly být brány v potaz i jejich dopady na ekonomiku.

Epidemiolog se zároveň také nechal slyšet, že je skeptický v případě masových akcí, podle něj by se i nadále měly dodržovat sociální odstupy. Koronavirus se totiž patrně nechová sezónně, a tudíž by lidé měli být připravení na téměř cokoliv. Rozhodně by měli počítat s omezením cestování, byť krátkodobým a pouze vůči jednotlivým zemím, ne tedy úplným. Přitom dříve hovořil i dvouletém zavření hranic.

Pokud jde o Moravský kraj, tak tam Prymula spatřuje hlavní chybu v tom, že k uzavření dolů došlo se zpožděním. Při včasném zásahu se dalo předejít výraznému zhoršení české reputace ze strany některých států, kteří nás momentálně považují za rizikovou oblast. Narážel zřejmě na Slovinsko, ale i Estonsko a Lotyšsko, které svůj režim vůči Česku zpřísnily.

Prymula se vyjádřil i k odbornosti svého kolegy Rastislava Maďara, který je hlavní tváří rozvolňování opatření, a který před časem řekl, že si bývalý náměstek ministra zdravotnictví dělal během koronakrize kampaň. "Nevím, jestli se profiloval v epidemiologii celoživotně, není to čistý epidemiolog,” podotkl.