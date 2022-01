Dva roky od Kuberova úmrtí. Byl originální a hájil svobodu, tvrdí politici ODS. Jeho náhlý odchod nebyl detailně vyšetřen

Jeho náhlý odchod v nedožitých 73 letech je však i po dvou letech obestřen tajemstvím a doposud nebyl detailně vyšetřen. Bývalý předseda senátu Jaroslav Kubera z ODS usiloval o návštěvu Tchaj-wanu, jehož Čína považuje za jednu ze svých provincií a v případě vyhlášení nezávislosti mu hrozí vojenským zásahem. Plánovaná mise na ostrov se nelíbila ani současnému prezidentovi Miloši Zemanovi, jenž se proti ní vymezoval. Na novoročním obědě u hlavy státu konaném 14. ledna 2020 mu Hrad předal výhrůžný dopis od Pekingu, který si údajně měl objednat vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář.

Manžele před schůzkou u čínského velvyslance oddělili

Druhý nejvyšší ústavní politik v zemi umřel jen tři dny po schůzce s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem, který si jej předvolal při oslavách čínského nového roku v pátek 17. ledna 2020. Nikdo netuší, co se za zavřenými dveřmi odehrálo. „Nechci po svou letech spekulovat, co se mohlo tehdy stát. Pokud se stalo něco nestandardního, mělo se vše hned vyřešit. Nepřijde mě košér, abych setkání, u něhož jsem nebyl, hodnotil,“ říká pro EuroZprávy.cz místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček. Obdobnou rétoriku volí i europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra. „Na jednání jsem rovněž nebyl přítomen. Myslím si, že by doktoři měli jasně říci, na co při pitvě přišli. Opravdu není na místě, abych odhadoval průběh rokování.“ Kuberovi se udělalo dopoledne v pondělí 20. ledna 2020 v jeho senátorské teplické kanceláři zle a po převozu do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem skonal.

Rodina Jaroslava Kubery ale tvrdí, že po pohovoru s čínským ambasadorem se výrazně změnil, nemluvil a byl neklidný. „Od zmíněné schůzky byl velice nervózní a svůj už nebyl ani po novoroční schůzce s prezidentem Milošem Zemanem na Pražském hradě, která se konala 14. ledna. Na ní mu totiž předali výhružný čínský dopis. Neřekl nám ani, že ho pan prezident bacil hůlkou do hlavy, to jsme se dozvěděli až z novin a tatínek uvedený moment zlehčoval,“ uvedla v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz z 26. října 2020 politikova dcera Vendula Vinšová.

Vdova Věra Kuberová si dodnes na 17. leden 2020 podrobně pamatuje. „Vyjížděli jsme z Teplic, abychom se zúčastnili hlavních oslav nového čínského roku v Kongresovém centru v Praze a během cesty manželovi z ambasády volali, že se pan velvyslanec chce s mužem setkat. Detaily schůzky řešili v autě, a když jsme dojeli do hotelu, v němž manžel jednal, tak nás okamžitě od sebe roztrhli,“ vzpomínala ve stejném rozhovoru.

Paní Kuberová tehdy musela čekat úplně jinde, a nebyla tak vůbec šance, aby někomu dala vědět, co se právě odehrává. „A manžel byl takové povahy, že do všeho šel. Vzali si jej stranou do místnosti, v níž byl dvacet minut sám s velvyslancem Čang Ťien-minem a s čínským překladatelem. Nikdo jiný tam s ním nebyl, a to ani z ochranky, ani ze Senátu. A pak se mu udělalo zle, a tak jsme pojali podezření, že se během jednání muselo něco stát,“ mínila. Po více než padesáti letech manželství neměla poprvé vedle sebe veselého muže, který vždy sršel optimismem i výřečností. „Když jsem se jej tázala, tak mně jedině řekl, že pan velvyslanec bude odvolaný, protože ze svého zamítavého postoje ohledně návštěvy Tchaj-wanu neustoupil. Od té doby se naprosto změnil, stal se z něj úplně jiný člověk. Nic jako obvykle nevyprávěl, ačkoli jsme tradičně vše spolu probírali. Tentokráte jen mlčel, byl zaražený, nic jsem se od něj nedozvěděla,“ nechápavě kroutila hlavou.

Krajská zdravotní odmítala pitevní zprávu vydat

Dcera Vendula Vinšová tehdy ve zmiňovaném rozhovoru pro EuroZprávy.cz, který se odehrál v polovině září roku 2020 na zahradě Kuberových, dala najevo, jak moc ji zarazilo, že se z politiků nikdo neangažoval, aby zjistil pravdu. „Všichni od vyšetřování tátovy smrti dávají ruce pryč, nikdo s tím nechce mít nic společného. Bohužel to bylo patrné hned od začátku.“ Současný předseda Horní komory Miloš Vystrčil, velký Kuberův přítel a žák, který nakonec cestu na Tchaj-wan uskutečnil, se však slovům paní Vinšové nepřímo bránil, když redakci předloni na podzim sdělil: „Co se týče snahy dopátrat se objasnění důvodů, které vedly k úmrtí Jaroslava Kubery, bude velice obtížné, protože získat nějaké další informace z Kanceláře prezidenta republiky se nepodařilo a neexistuje žádný právní nástroj, jak si vynutit vydání nových detailů. Bez spolupráce s prezidentskou kanceláří není možné zmapovat, jak vznikal a kudy putoval takzvaný čínský dopis. Opravdu nevím, jestli je možné zjistit něco dalšího. Už jen získat pitevní zprávu, která je k dispozici, bylo velice složité.“

O její vydání se zasloužil nynější primátor Teplic a senátor Hynek Hanza (ODS), jenž byl osm let Kuberovým náměstkem v letech 2010 až 2018. Nebýt jeho apelu na vedení Krajské zdravotní, a.s., která vlastní nemocnice v Ústeckém kraji, rodina zesnulého by zřejmě dodnes nedisponovala pitevní zprávou. Hanzovi nebylo při loňském rozhovoru jasné, proč Krajská zdravotní, a.s., konkrétně primářka z Oddělení soudního lékařství a toxikologie v Ústí nad Labem Andrea Vlčková, odmítala zdrceným blízkým důležitý dokument vydat. „Musel jsem absolvovat nespočet telefonických kontaktů s tehdejším generálním ředitelem Fialou, abychom zprávu získali. Praktický lékař pana Kubery, který měl listinu jako jeho ošetřující doktor dostat zcela automaticky, se o vydání také marně pokoušel. Opravdu jsem nepochopil, proč instituce zprávu odmítala vydat,“ uvedl aktuální primátor Teplic pro EuroZprávy.cz.

Jako jeden z mála politiků se Hanza nebál otevřeně zmínit roli čínské ambasády v Kuběrově osudu. „Nulový vliv čínské strany na smrti Jaroslava Kubery bych osobně vyloučil. Psychický nátlak na něj byl nesporný,“ uvedl odvážně. Příčiny Kuberova náhlého odchodu nejsou pochopitelně lhostejné ani Přemyslu Sobotkovi (ODS), který v letech 2004 až 2010 řídil Senát a s Kuberou je pojilo letité přátelství. „Už se nikdy nedozvíme, zda při té schůzce Jaroslav něco pil, jestli to byla voda, káva nebo něco jiného. To už nám čínská strana v životě neřekne. Co se asi jeví jako velice pravděpodobné, je, že se Jarda u čínského velvyslance velice rozčílil a hlavně vnitřně. Když dá člověk své emoce najevo, je to vždy lepší, on je asi v sobě tutlal, a to pak mohlo vyústit v infarkt,“ odhadoval předloni v dubnu v rozhovoru pro EuroZprávy.cz lékař Přemysl Sobotka.

Černochová: Hubatost mu každá žena ráda odpustila

Při dnešním smutném, dvouletém výročí ale politici ODS nechtějí otírat slzy do kapesníku. Na Jaroslava Kuberu vzpomínají s humorem, který jim tak chybí. „Dva dny před jeho smrtí jsem s ním strávil několik hodin na lednovém kongresu ODS. Jako vášniví kuřáci jsme proto chodili neustále ven. Museli jsme několikrát za den vyšlapat schody a Jarda nadával, jaká diskriminace je na nás páchána,“ zasměje se Alexandr Vondra. Bývalý starosta a později primátor Teplic, který v čele města strávil neuvěřitelných 24 let, tedy šest volebních období, byl milovníkem nikotinu. A pokud se sahalo na práva kuřáků, vždy se ozval. „Je to nikoterorismus,“ reagoval například na zákaz kouření ve veřejných prostorách.

"Vždy byl autentický, prostě originální. Pokud by to šlo zařídit, vzal bych si od něj právě onu autentičnost, která je pro politika tak nesmírně klíčová," míní místopředseda ODS Alexandr Vondra. | foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Za každou cenu Kubera hájil svobodu projevu. V roce 2009 například šokoval prohlášením v rámci legislativního procesu postihující kouření, a to následující rétorikou: „A na vás taky dojde! Už se připravuje směrnice o průměrné váze Evropana a každý, kdo bude nad ní, tak bude platit daň z váhy! A uvidíme potom, jak ti propagátoři omezování se budou tvářit, až vám zakážou pivo, bůčky a všechny tyto požitky. A vrcholem bude zákaz sexu v neděli, protože je jasně prokázané, že v pondělí lidé, kteří užívají sexu v neděli, nepodávají vůbec žádný pracovní výkon – a to je prosím úřední den! Jak k tomu přijdou klienti, kteří přijdou na úřad a něco na úřadě chtějí?“

Servítky si vůbec nebral vůči feministkám a hnutí MeToo. „Testuji české ženy a dívky a musím s potěšením konstatovat, že jsou netknuty hnutím MeToo. Drží, mají to rády. Vždycky začnu tím, že je jemně pohladím, a zeptám se, jestli náhodou nejsou jako ty blbé Američanky. A nejsou. Akorát jsem už u sedmnáctek a bojím se, aby to nešlo dál. Pětadvacítkám říkám: Jste krásná, ale škoda, že jste pro mě stará,“ uvedl v září roku 2018 na adresu feministek, které se nekompromisně dožadovaly prosazení svých myšlenek. Ministryně obrany Jana Černochová říká, že nikdy nebyla Kuberovým svérázným přístupem k dámám zaskočena. „Jeho hubatost mu každá žena ráda odpustila, protože ve skutečnosti byl velmi pozorný.“ Sama tuší, co by ji v její nové funkci řekl: „Určitě by mě nyní politicky nekorektně oslovoval: Černoško, ty moje nejoblíbenější ministryně války,“ rozesměje se.

Doma musel kouřit ve sklepě, obdivoval technologii

Kubera hýřil vtipem, kolegy zval na kávu a přitom říkal: „Zvu tě, ale jedině tehdy, když si kafe sám zaplatíš.“ Jakmile se blížily volby, ožil. Vychutnával si možnost chodit do hospod a bavit se s chlapy o politice nad orosenou sklenicí piva. Vystrčil, který si byl s Kuberou velice blízký, však nikdy nezapomene na jeho kousek z poloviny 90. let, kdy ČSSD byla movitou stranou, a tak v předvolebním boji měla navrch. „ODS se ČSSD nemohla v té době rovnat, a tak Jarda, aby zpropagoval ODS, vzal auto na dálkové ovládání, polepil ho logy ODS a vypustil ho do sálu, kde právě agitovala ČSSD,“ připomněl Vystrčil v únorovém vzpomínání pro EuroZprávy.cz z roku 2020. Humor měl v krvi. Často proto nechápal lidi, kteří se cítili pohoršeni, když se smál. „Někdy mám pocit, že je v Čechách smích zakázaný,“ říkával Kubera.

Jana Černochová je přesvědčena, že nyní by si vychutnával, jak dopadly loňské říjnové volby. „Určitě by měl z volebního úspěchu ODS a demokratických stran obrovskou radost. Jako politik byl inspirující přístupem k voličům, odvahou, přímostí a pracovitý.“ Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček na Kuberovi obdivoval jeho selský rozum. „Díky němu dokázal odhalit nebezpečí pramenící z levicových stran, jednoduše a otevřeně varoval před otázkou gendrové vyváženosti i klimatu.“ Zákonodárce rovněž oceňoval, že své oponenty nikdy neurážel. „I když s nimi nesouhlasil, nebyl k nim vulgární, nedehonestoval je. V debatách prokazoval svůj nadhled a jeho silnou stránkou bylo, že kritikům uměl pozorně naslouchat. Ale jakékoli rokování vždy zakončil nějakým trefným vtipem, který mě rozesmál,“ vybavuje si Skopeček.

Podle Vondry byl Kubera nenapodobitelný. „Vždy byl autentický, prostě originální. Pokud by to šlo zařídit, vzal bych si od něj právě onu autentičnost, která je pro politika tak nesmírně klíčová.“ Vždy byl zastáncem svobody projevu. Europoslanec tvrdí, že by ji upřednostňoval i v dnešní složité covidové době. „Důsledně by bojoval proti diktatuře epidemiologů. Střežil by, aby opatření nezasahovala do svobod jednotlivců. Klidně by šel i proti proudu, čímž byl známý.“

Černochovou zase inspirovala jeho moudrost. „Byl chytrý a ohromně vtipný. Pamatuji si ho jen rozesmátého s nezbytnou cigaretou.“ „Ano, ta k němu neodmyslitelně patřila, bez ní by Jaroslav Kubera nebyl tím pravým Jaroslavem Kuberou, jakého jsme znali,“ míní Skopeček. Vondra si z velké osobnosti tuzemské politiky často dělal legraci, že na veřejnosti hájí zájmy kuřáků, ale doma se nikotinové zálibě musel zásadně věnovat ve sklepě. „Často jsem si tak do něj rýpnul.“ Právě ve sklepní izolaci získával neskutečný přehled. Do vyhnanství si nechal nainstalovat tři televize a na každém programu sledoval najednou zpravodajství. A do toho ještě brouzdal na počítači po internetu. „Jarda sice působil staromilsky, ale opak byl pravdou. Byl velkým příznivcem moderní technologie. Jakmile se objevil třeba nový typ tabletu anebo chytrých hodinek, hned vymoženosti musel mít a pečlivě je studoval. O této jeho zálibě se příliš neví,“ upozorňuje Vondra.

Kuberu pamatuje i z Horní komory, protože zde v letech 2006 až 2012 vykonával funkci senátora za Litoměřicko. „Když jsem do Senátu tehdy přišel jako nováček, hned jsem se Karla Schwarzenberga ptal, kdo je tam nejlepším senátorem. Bez váhání odpověděl, že Jaroslav Kubera. Také Karlovi imponovala jeho autentičnost,“ říká bývalý ministr zahraničních věcí i obrany a vzápětí dodává. „Tehdy se za Kubery ještě někde dalo v Senátu občas kouřit, nyní je to už nemožné,“ smutně konstatuje. Kuberovu zálibu tak před Senátem symbolicky připomíná lavička s popelníkem. Od loňska zase někdejšímu primátorovi Teplic vzdala hold radnice, a to prostřednictvím kouře z cigarety nad vchodem. Každou hodinu z ní vychází u magistrátu dým.

Zahrál si Beneše, možná se připravoval na kampaň

Zesnulý předseda Senátu, který Horní komoru řídil od listopadu 2018, se dokonce objevil i na stříbrném plátně, a to ve filmu Toman, který v roce 2018 režíroval a produkoval Ondřej Trojan. V dramatu si Kubera střihl malou roli prezidenta Edvarda Beneše. „Jako každý chlap, tak i Jarda byl ješitný, a tak když si ho filmaři na tuto roli vybrali, hned mně to volal a byl nadšený i pyšný. Dokonce říkal, že si alespoň toho prezidenta zahraje ve filmu, když se jím ve skutečnosti nestal,“ narážel předloni v únoru pro EuroZprávy.cz Přemysl Sobotka na skutečnost, že se Kubera kvůli své rodině vzdal kandidatury na prezidenta České republiky ve volbách 2018.

Byť se ve filmu, do něhož byl vybrán kvůli velké podobě s prezidentem Edvardem Benešem, jen mihl, práce herců si vážil. „Říkal, že si neumíme představit, jaká je to řehole, jak se třeba dlouho čeká, než na daný záběr dojde,“ vybavuje si Miloš Vystrčil. „Já nebožtíka podezírám, že roli prezidenta bral stejně jako přípravu na pozdější prezidentskou kampaň, do níž by se později možná stejně zapojil. Bohužel už svůj záměr nikdy nestihne naplnit,“ lituje Alexandr Vondra.

Vzpomínání na Jaroslava Kuberu vždy skončí u cigaret, o nichž mluví i Jan Skopeček, který nikotinu neholduje. „Když ale vidím, jak jsou svobody kuřáků kráceny, tak v kontextu památky na Jardu Kuberu asi začnu kouřit,“ napodobuje kuberovský pověstný humor. I když všichni se při vzpomínce na Jaroslavu Kuberu snaží být veselí a zdůrazňují jeho vtip, Janu Černochovou přece jenom přemůže nostalgie a žal. „Jarda mně moc chybí. Odešel nečekaně a hrozně brzy.“