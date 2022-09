Dvě hodiny do konce voleb: K urnám nepřišla ani polovina voličů

Volební účast v Praze se dnes dopoledne pohybovala v oslovených městských částech většinou okolo 30 a více procent. Nejvyšší zájem zatím hlásí Praha 13, kde přišlo 36 procent voličů, za ní je v těsném závěsu s 35 procenty Praha 7. Ve dvanácté městské části je to 33,4 procenta, ve třetí 33 procent voličů. Radnice Prahy 9 uvádí 32,7 procenta a Praha 1 zhruba 32 procent. Nad 30 procenty se účast pohybuje také v Praze 2, 4, 5 a 10 a v Praze 14 je to 29,89 procenta.

V Brně dnes k 10:00 přišlo ke komunálním volbám 37,27 procenta voličů, uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. V kraji byla podle mluvčí Aleny Knotkové ve stejnou dobu účast 41,3 procenta. Nejvyšší účast v kraji je v obci Osiky na Brněnsku, kde volilo 69,2 procenta, nejnižší v obci Kyjovice na Znojemsku, kde hlas odevzdalo 24,2 procenta oprávněných voličů. Policie kvůli oznámení o možné manipulaci s hlasovacími lístky vyrozuměla člověka zodpovědného za organizaci voleb v Brně, který vyzval předsedy komisí, aby přijali vlastní opatření, uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

V Ústeckém kraji se odhad volební účasti pohybuje okolo 34 procent. Jsou velké rozdíly mezi obcemi, řekla ČTK před 11:00 mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Před čtyřmi lety byla účast 40,32 procenta, nejnižší v republice. V Jirkově na Chomutovsku například v okrsku číslo čtyři, který je v ulici Smetanovy sady, do 11:00 vhodilo hlas do urny téměř 32 procent voličů.

V Libereckém kraji je zájem o komunální volby podle zjištění ČTK výrazně menší než o volby do Poslanecké sněmovny. Dvě hodiny po dnešním otevření volebních místností přišla zatím k urnám zhruba třetina zapsaných voličů. V jednom z okrsků na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou hlas už odevzdalo 41 procent lidí, naproti tomu v některých místech s tradičně vysokou účastí hlásí letos jen malý zájem.

"Chodí málo lidí, u voleb na Králově Háji jsem už 20 let a letos je asi zatím nejhorší účast, a to je to tady sídliště, kde jsou hlavně starší lidé, kteří vždy k volbám poctivě chodili," řekla ČTK zapisovatelka jednoho z libereckých okrsků Jana Žáková. Navíc podle ní nebývale velké množství lidí nevolí do Senátu. Účast v obecních volbách tam byla kolem desáté ráno přes 32 procent, obálku pro senátní volby si v okrsku vzalo zhruba 30,6 procenta voličů.

"Účast je zatím kolem 30 až 40 procent u komunálních voleb, u Senátu bude asi nižší," řekl ČTK Cyril Štangl z organizačního a právního odboru Pardubického krajského úřadu. V Podůlšanech na Pardubicku někdo v noci na dnešek posprejoval budovu obecního úřadu a úřední desku. "Volební proces tím ale narušen nebyl," dodal Štangl.

V jižních Čechách se volební účast kolem 11:00 pohybovala od 25 do 40 procent. Více lidí než dnes chodilo v pátek, zjistila ČTK. V jednom z českokrumlovských okrsků byla účast 38,4 procenta, v jiném v Dačicích 32,3 procenta do zastupitelstva a 31 procent do Senátu.

Volební účast v Plzeňském kraji se zatím pohybuje mezi 30 až 50 procenty, řekl Jan Nový z krajského úřadu. Zatímco například na Domažlicku je průměr kolem 35 procent, na Rokycansku je to ze všech okresů kraje zatím nejvíc - kolem 50 procent, a například v Přívěticích aktuálně 53 procent. Slušné počty voličů chodí k urnám také v Plzni, kde se účast blíží ke 40 procentům, v obcích na jihu Plzeňska je to zatím kolem 30 procent. Ve volbách do Senátu podle Nového odevzdala hlas zatím zhruba čtvrtina voličů.

V některých jihlavských obvodech, kde se volí také nový senátor, je účast zatím třetinová až padesátiprocentní. Obdobná je také v malých obcích, kde lidé vybírají ze stejného počtu kandidátů, kolik je míst v zastupitelstvu, platí to například pro Hladov, kde už před 11:00 přišlo volit 50 procent voličů. V pátek byla přitom účast v obcích s jednou kandidátní listinou výrazně menší než v městských obvodech.

Ve středních Čechách účast k dnešním 10:00 dosahovala okolo 30 procent, v největším středočeském městě, Kladně činila 32 procent. Jednu z největších volebních účastí mezi okresními městy ve středních Čechách má Nymburk, a to 37 procent. V Benešově přišlo k volebním urnám podle Soni Vanhoecke z městského úřadu přes 33 procent voličů. V Rakovníku už svůj hlas odevzdalo přes 28 procent voličů, v Příbrami podle Ivany Novotné-Kuzmové přes 29 procent. Kamil Choc z berounské radnice ČTK řekl, že účast v komunálních volbách je kolem 34 procent a v senátních 29 procent. V Kolíně činí podíl odevzdaných hlasů 31 procent.

V Olomouckém kraji k volbám dosud přišlo v průměru kolem 32 procent voličů, řekl ČTK Peter Garláthy z olomouckého krajského úřadu. "Volební účast je zhruba stejná jako při předchozích volbách, kdy přišlo volit 368 voličů. Myslím, že do 14:00 se k tomuto číslu přiblížíme," řekla Iveta Palkovičová, zapisovatelka okrskové komise v ZŠ Demlova na lidnatém sídlišti Lazce v Olomouci. Evidovaných voličů je zde 1096. Většina příchozích podle Palkovičové volí své zástupce do zastupitelstva i Senátu.

"Stejně jako v pátek objíždí volební místnosti v Moravskoslezském kraji dvě kontrolní skupiny složené z krajských úředníků. Odhadují volební účast lehce nad 40 procent. Nezaznamenali žádné komplikace ani pochybení," uvedla mluvčí kraje Nikola Birklenová.

V Hradci Králové byla volební účast po 11:00 na úrovni 36 procent. "Některé okresky odhadovaly, že na účast z voleb roku 2018 ve výši 43,5 procenta se již nedostanou. Naopak někde měly již dopoledne účast přes 40 procent, například v okrsku Mandysova na sídlišti Moravské Předměstí," řekla ČTK mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.

Volební účast v Karlovarském kraji se kolem 11:00 pohybovala mezi 40 až 50 procenty. Ve větších městech přišlo k volebním urnám spíše méně lidí, kolem 40 procent, zatímco menší města už leckde zaznamenala účast přesahující 50 procent, zjistila ČTK.

V Uherském Hradišti ve Zlínském kraji byla k dnešním 11:00 volební účast 38,2 procenta, v jednom z okrsků 54,7 procenta. Před čtyřmi lety přišlo ve městě ve stejnou dobu k volebním urnám 35,7 procenta oprávněných voličů. V Kroměříži odevzdalo hlas v komunálních volbách 37 procent voličů, v senátních volbách 36 procent. V největším vsetínském volebním okrsku v Rokytnici přišlo dnes zatím v komunálních volbách volit 36,6 procenta oprávněných voličů, v nejmenším okrsku v Semetíně 39,4 procenta. Ve Zlíně byla dnes v 11:00 volební účast 35,8 procenta.

Vítězství v komunálních volbách obhajuje ze stran na počet obdržených hlasů hnutí ANO. Nejvíce obecních mandátů ovšem ze stran získala KDU-ČSL. Rovněž v senátních volbách mohou nejvíc ztratit lidovci, kteří obhajují vítězství v sedmi z 27 obvodů, kde se nyní volí.