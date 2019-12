Energetické štítky musí mít i větší budovy. Senát schválil novelu zákona

Povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti se bude vztahovat při přestavbách a rekonstrukcích pouze na větší změny dokončených budov, nikoli na všechny změny, jak původně navrhovala vláda.

Sněmovna do novely vložila úpravu povinnosti provozovatelů nebo vlastníků objektů s výrobnou energie. Současné znění zákona podle ní může znamenat, že vlastník by při jakékoli stavební úpravě musel vyhovět požadavkům na rozsáhlou modernizaci a rekonstrukci, i kdyby se stavební úpravy netýkaly výroby energie nebo tepla. Pozměňovací návrh kritizovalo Hnutí Duha, které tvrdí, že fakticky ruší současnou povinnost provozovatelů starých uhelných elektráren investovat při rekonstrukcích do zvyšování účinnosti.

Na návrh sněmovního hospodářského výboru se v zákoně zvyšuje hranice pro kontrolu systému vytápění z nynějších 20 kilowatt na 70 kilowatt a u klimatizací z 12 na 70 kilowatt. Kontroly se budou nově vztahovat i na tepelná čerpadla nebo elektrické odporové vytápění.

