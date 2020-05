Epidemie zásadně ovlivní volební kampaň v ČR. Politici prozradili, co chystají

"Epidemie kampaň postihne zásadně: takovou tu klasickou, kontaktní, kdy lidem předáte nějaký předmět, květinu, balónek - to si teď vůbec neumím představit," řekl ČTK předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Poznamenal, že pro něj je přitom přímé potkávání se s lidmi tím nejlepším, jak je přesvědčit. Hnutí plánuje přelít podstatnou část kampaně na online, zejména sociální sítě. "Určitě zachováme i billboardy, aby o nás lidé věděli. Zkrátka pokusíme se svá řešení problému toho kterého kraje dostat k lidem i jinými cestami," uvedl.

Kampaně ODS podle mluvčího Václava Smolky stojí na setkávání a přímém individuálním kontaktu s voliči. Při zahájení kampaně se bude podle něj muset strana přizpůsobit aktuálnímu epidemiologickému vývoji. "Drtivou většinu akcí plánujeme v otevřených a venkovních prostorech," uvedl s tím, že je vzhledem k nepředvídatelnosti dalšího vývoje nyní detailně plánovat akce na září. I ODS počítá s kampaní na sítích a dalších "bezkontaktních nosičích".

"Na zahájení kampaně intenzivně pracujeme, určitě se v samotném zahájení odrazí i současná koronavirová opatření, ale zatím nemohu prozrazovat víc detailů," řekla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Komunisté počítají podle prvního místopředsedy Petra Šimůnka s osobní kontaktní kampaní koncem léta a v září, "když vše dobře dopadne". "Připravujeme inzerci - plakáty a billboardy. Reklamu v dopravních prostředcích a hlavně se kandidáti budou prezentovat na sociálních sítích. Odhaduji, že letos bude volební kampaň krátká a velmi složitá," napsal. Tematicky se KSČM zaměří na možnou hospodářskou krizi, boj s nezaměstnaností, podporu drobných podnikatelů či sociální bydlení.

I předseda hnutí SPD Tomio Okamura zmínil, že těžištěm kampaní jeho hnutí je osobní setkávání s voliči. "Čekáme na možnost zahájení kontaktní kampaně tak, abychom neporušili zákony ani nařízení vlády. Do té doby používáme sociální sítě a snažíme se vysvětlovat náš program v mediích," uvedl. Před říjnovými volbami se SPD chce zaměřit na návrhy ke zlepšení zdravotnictví, sociálních služeb, dopravní dostupnosti a kvality silnic, školství a bezpečnosti.

Termín voleb oznámil prezident Miloš Zeman 9. dubna. Učinit tak musí nejpozději 90 dnů před konáním hlasování. Zeman tak měl na tento úkon čas do léta. V krajských volbách se volí každé čtyři roky, a to ve 13 krajích. Prahy se krajské volby netýkají, své zástupce do zastupitelstva hlavního města občané vybírají při volbách do obcí. V senátních volbách bude na podzim, stejně jako každé dva roky, obměněna třetina horní komory Parlamentu.