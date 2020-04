EU musí snížit závislost na dovozu léků z Číny, soudí čeští politici

"Tahle krize ukázala, že máme chorobnou závislost na Číně a Indii, co se týče léčiv. Je to něco, co nás dělá zranitelnými, musíme to zásadně změnit," řekla Věra Jourová. Podle ní je třeba hledat nové dodavatelské řetězce a také se snažit posílit výrobu léčiv přímo v Evropě.

Evropská komise podle Jourové do konce dubna připraví strategický plán pro posílení soběstačnosti EU v produkci léků, který následně dostanou k posouzení lídři členských zemí a Evropský parlament. Strategie by se měla promítnout i do připravovaného rozpočtového rámce unie na roky 2021 až 2027, uvedla eurokomisařka.

"Je nesmírně důležité omezit naši závislost zejména na Číně ve strategických komoditách," řekl Vondra. Upozornil ale, že přesun výroby do Evropy bude znamenat růst nákladů, a tím i cen. Očekává také, že Čína v reakci na takový krok EU zastaví své kroky v omezování emisí, které na globálním poli prosazuje především unie.

Europoslanec také vyjádřil pochybnosti o tom, zda bude pro EU ekonomicky únosné současně prosazovat soběstačnost v léčivech a takzvanou uhlíkovou neutralitu.

Podle Petříčka nemusí snížení závislosti na Číně znamenat automaticky zdražení léků, podle něj to lze řešit i zajištěním dovozů z jiných zemí. Ministr zároveň podotkl, že v případném přesunu výroby léčiv do Evropy vidí i příležitost pro české firmy.