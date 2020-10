Europoslanec pomáhá v první linii, krmí i myje pacienty. Se smrtí se neumím vyrovnat, říká Zdechovský

Jeho duší otřese každé úmrtí, u něhož je přítomný. Europoslanec Tomáš Zdechovský se se smrtí zvláště během koronavirové pandemie nedokáže smířit. „Jelikož je v berounské nemocnici špičková péče a nic se zde nepodcenilo, pak se tady daří zachránit spoustu životů. Bohužel všude není situace tak příznivá jako u nás. Například z nemocnic ve Zlínském kraji přicházejí zprávy, že během jedné směny zemře několik pacientů, včetně mých známých a přátel,“ praví zlomeným hlasem.

Málokdo ví, že jeho novým kolegou v berounské nemocnici je vrcholný politik. „Personál většinou neví, kdo jsem, protože jsem to zatím nikde nepsal, a tím, že mám na sobě masku a skafandr, tak mě už dvojnásobně nikdo nepozná,“ je přesvědčený místopředseda lidovců.

Přesto se najdou lékaři či sestry, které si jeho příjmení s politickou kariérou spojí. „Pak jsou příjemně překvapeni. Ale tady opravdu nejde o to, kdo jste. Žádné rozdíly se zde nedělají. Každý je tady od toho, aby sloužil a hlavně od rána do večera pomáhal lidem, kteří to potřebují. Každý den dělám dvanáctihodinové směny a snažím se být hodně platný.“

Poslanec Evropského parlamentu, který dříve pracoval jako krizový manažer ve zdravotnictví, je detailně informován o tom, jak dramatická situace panuje v první linii. „Když jsem od svých kamarádů lékařů i stranických kolegů z KDU-ČSL slyšel, jak padají na ústa a nemají kým obsadit služby, rozhodl jsem se, že musím pomoci. Stejný názor měli i kolegové z aktivních záloh, a proto jsme se sebrali a vyrazili do nemocnic.“

Zdechovský nejdříve nabízel své služby jiným nemocnicím, kde však měli dostatek kapacit. „Když jsem ale zavolal do berounského zřízení, okamžitě řekli, že potřebují urgentní pomoc. A tak jsem navlékl ochranný oblek a od pondělí jsem se proměnil v sanitáře,“ popisuje svůj příběh lidovec, který zatím z Evropského parlamentu zůstal osamocený. „Zatím nevím o nikom, kdo by v době pandemie pracoval v nemocnici,“ konstatuje místopředseda Výboru pro zaměstnanost a sociální politiku.

S babičkami si povídá, pány holí, aby se líbili sestrám

Během dvanáctihodinové směny se téměř nezastaví. „„Krmím nemocné, myji je, převážím je a převlékám lůžkoviny. Kontroluji, aby starší lidé neměli proleženiny, proto je i převracím. Dělám prostě úplně shodnou práci jako klasický sanitář,“ popisuje. Když politikovi vybude chvíle času, zamíří za seniory. „ Jdu třeba k babičkám, které jsou na tom špatně. Chytnu je za ruku a jdu si s nimi popovídat, protože příbuzní nyní k nim nesmí a senioři tak trpí steskem, když jsou sami,“ tvrdí bývalý volební manažer KDU-ČSL. Pečuje i o pány. „Dnes jsem třeba dva pacienty oholil, aby vypadali dobře a líbili sestřičkám. Měli z toho radost,“ poprvé se pousměje.

Tomáš Zdechovský pomáhá v nemocnici. | foto: Tomáš Zdechovský

Rodák z Havlíčkova Brodu během pomoci vůbec nepřemýšlí, že by se v nemocničním prostředí mohl nakazit koronavirem. „Jakmile přijdete sem a vidíte aktuální situaci, pak vůbec neřešíte, jestli covid-19 chytnete anebo nikoli. Na takové úvahy opravdu nemáte čas myslet. Pokud všichni budou mít strach, že se nakazí covidem-19, pak se zdravotnictví jako resort zhroutí,“ má jasno.

Řada nemocničního personálu podle něj chodí do práce i se zvýšenou teplotou. „Nemohou si dovolit marodit, protože za ně prostě není náhrada. Situace panující v celé České republice, je opravdu vážná. Nejedná se o žádnou legraci. A všem pochybovačům bych chtěl vzkázat, ať se seberou a alespoň o víkendu jdou lékařům i sestrám pomoci do nemocnic, které podporu nejvíce potřebují. Jinak si normální personál, který je permanentně nevyspalý, neodpočine,“ vyzývá Zdechovský, který je členem poslaneckého klubu Evropské lidové strany.

Když se věřící europoslanec vrátí ze směny domů, neodpočívá. „Nesmím rovněž zapomínat na svoji práci. Práci dělám hlavně po večerech, hodně restů jsem dohnal o středečním státním svátku. Dost věcí nyní přehazuje na své spolupracovníky. Když mám čas, pak se na dálku připojím a řeším problematiku spojenou s mou funkcí,“ přiznává pro EuroZprávy.cz Tomáš Zdechovský.