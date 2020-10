Europoslankyně Maxová odchází z ANO. Babišovo hnutí podle ní jen rozdává peníze

"Věřila jsem, že je to protikorupční hnutí, že je středově rozkročeno, chce pomáhat malým a středním podnikům a chce dělat spravedlivou sociální politiku," vysvětlila Deníku N, s čím do hnutí vstupovala. ANO se však podle Maxové změnilo a odklonilo od původních idejí. "Občas tam převládají marketingové zájmy a ne to, co by bylo pro Českou republiku lepší," řekla.

Maxové také vadí sociální politika nejsilnějšího vládního hnutí, která je podle ní jako okopírovaná od sociální demokracie. "Za některé kroky, které hnutí dělá v sociální politice, se stydím. Je to pouze rozdávání peněz," tvrdí Maxová. Kritizuje, že ANO neudělalo nic pro boj s chudobou a neprovedlo důchodovou reformu.

V rozhovoru pro Deník N kritizuje také některé kroky premiéra a vlády v koronavirové krizi. "Tvrdilo se, že máme dostatek roušek, později se ukázalo, že nemáme. Celá první vlna se zvládla jenom díky občanské společnosti," domnívá se europoslankyně.

K rozhodnutí opustit ANO ji vedly také vztahy uvnitř hnutí. "O moje názory zakládající členky, donedávna krajské předsedkyně a teď europoslankyně, už hnutí ANO nestojí," tvrdí Maxová.

Mandátu europoslankyně se Maxová vzdát nehodlá. Chtěla by také zůstat v delegaci hnutí ANO v europarlamentu. "Věřím, že se domluvíme. Budu požadovat volné hlasování a spolupráci si dovedu představit," uvedla.

Maxová je členkou hnutí ANO od roku 2012. Od srpna 2012 do března 2013 zastávala post místopředsedkyně hnutí. Vedla také jihočeskou organizaci ANO. V letech 2013 až 2019 byla poslankyní. Členkou Evropského parlamentu je od loňského července.