Europoslankyni bouchly saze: Babiš je zasr****...

Výbuch hněvu u europoslankyně rozpoutal Babišův novoroční projev, v němž kromě jiného zmínil i stav české ekonomiky a přání, aby byl jako slavný knižní čaroděj Harry Potter.

"Rosteme. Bohatneme. Víc než většina zemí eurozóny a Evropské unie. Děkujeme, že nám věříte a že u nás doma utrácíte peníze a máte důvěru v naši stabilitu. Dlouhodobý růst naší země ale musí být postavený hlavně na investicích. Proto jsme sestavili Národní investiční plán. 20.000 projektů v hodnotě osmi tisíc miliard. Kompletní investiční potenciál naší země na příštích 30 let. Představte si, že bych byl Harry Potter, měl kouzelnou hůlku a proměnil ty projekty teď ve skutečnost. Stali bychom se okamžitě druhým Švýcarskem," uvedl Babiš.

Gregorovou ale jeho slova naštvala a na Instagramu se předem omluvila za to, že musí být nekorektní. "Mohl by si ten zasr**** mudla přestat brát do pusy něco, čemu nerozumí?" napsala s odkazem právě na ságu o Harry Potterovi, kde výraz "mudla" označuje osoby, které neumí čarovat. V přeneseném významu se dnes používá jako označení pro lidi, kteří nerozumí dané problematice.

"Crucio Prchal, fakt," dodala Gregorová s další narážkou na čarodějnickou ságu. Kouzlo Crucio je jednou z kleteb, která způsobuje nesmírně bolestivé mučení. V tomto případě by jej očividně ráda použila na Marka Prchala, marketingového odborníka hnutí ANO.