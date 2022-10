Evropská unie potřebuje diverzifikovat své obchodní vztahy, řekl Síkela

Podle Síkely čelí evropská ekonomika řadě výzev kvůli ruské agresi vůči Ukrajině. "Obchod je jedním z nástrojů, který nám může pomoci tyto výzvy překonat. Z tohoto pohledu je třeba vnímat zahraniční obchod nejen jako obchodní nástroj, ale také jako geopolitický nástroj," řekl ministr.

EU podle něj podcenila diverzifikaci obchodních vztahů zejména při nákupu fosilních paliv, když se ve velké míře spolehla na dodávky z Ruska. "Proto je do budoucna nutné zaměřit se na maximální diverzifikaci a zejména na to, abychom dělali obchody s těmi, kdo s námi sdílí stejné nebo velmi podobné hodnoty," zdůraznil Síkela.

O potřebě změny obchodních vztahů v reakci na konflikt na Ukrajině mluvili i další účastníci jednání. "Budeme jednat o tom, jak by měla vypadat obchodní reakce na ruskou agresi na Ukrajinu," uvedl eurokomisař pro obchod Valdis Dombrovskis při příchodu na schůzku.

Podle Síkely by diverzifikaci obchodu měly pomoci nové dohody o volném obchodu. EU podle něj jedná zejména s Kanadou, Novým Zélandem, Chile a Mexikem a ministr vyjádřil přesvědčení, že by tyto smlouvy mohly být připraveny k podpisu do konce českého půlročního předsednictví v unii. Zvolení Luize Inácia Luly da Silva brazilským prezidentem by podle Síkely mohlo pomoci i k pokroku v jednání s latinskoamerickým obchodním blokem Mercosur.

Dalším významným bodem dnešního jednání by měly být obchodní vztahy mezi EU a USA. Podle Dombrovskise o nich ministři jednali už v neděli při slavnostní galavečeři na Žofíně. Dnes se k evropským představitelům připojí americká zmocněnkyně pro obchod Katherine Taiová, budou mluvit o přípravě na zasedání evropsko-americké Rady pro obchod a technologie (TTC).