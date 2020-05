EXKLUZIVNĚ: Arogantní Zeman, Babiš se upsal ďáblovi. Na Hrad bych vrátil demokracii, říká Dominik Hašek pro EZ

Vykoukne z okna, aby si zkontroloval, zda návštěva, která přijela za ním, nebloudí v labyrintu rozlehlých skladů mezi poli. „Jste tady dobře, dole si zazvoňte na recepci a vyjděte schody do druhého patra,“ naviguje šestinásobný držitel Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana v NHL Dominik Hašek. Po chvíli otevře hlavní dveře své firmy, sídlící v Psárech, na obličeji má roušku a člověk by ho stěží poznal, i pod mřížkovou branářskou maskou byl lépe k rozeznání. Hlavní chodbě vévodí jeho obří brankářská silueta v plné výbavě a z okolních kanceláří je znát, že jeho podřízení pilně pracují, aby hokejistovy nápoje měly ještě větší odbyt. „Tady se posaďte, chvilku vydržte, ještě musím něco zařídit,“ hlesne první Čech, který se dostal do prestižní hokejové Síně slávy v Torontu, a na okamžik odběhne.

Poté se legendární Dominátor vrátí, místo podání ruky si s hostem břinkne loktem, už se chce posadit, ale pak to neudělá. „Jistě si v horkém dni dáte něco k pití. Něco vám vyberu z naší nabídky,“ řekne a zase zmizí. Když donese limonádu se skleničkou a položí ji na stůl, konečně se pohodlně ve své vkusně zařízené kanceláři usadí a začne se na otázky pečlivě soustředit, jako by byl na ledě. Hašek je puntičkář, nad každým dotazem se pečlivě zamýšlí, není výjimkou, že při další otázce se ještě vrátí k předešlé, aby se ujistil, že ji správně zestylizoval a čtenáři jí budou rozumět. „Už mám slíbený jeden hlas, pokud budu skutečně kandidovat na prezidenta. Slíbil mně ho můj táta,“ tvrdí s úsměvem člen Síně slávy Mezinárodní hokejové federace (IIHF).

Poté ale zvážní a začne mluvit o prezidentu Miloši Zemanovi. „Nejvíce mu vyčítám jeho aroganci, někdy mám pocit, že si z lidí dělá legraci. Není dobrým vzorem pro děti a mládež. A nemohu mu odpustit, jak se zachoval k vnučce Ferdinanda Peroutky za tvrzení o údajném článku Hitler je gentleman, dodnes se jí nedokázal omluvit, že takový materiál její dědeček nikdy nenapsal, ani Hrad jej nikde nenalezl,“ čílí se Hašek v exkluzivním obsáhlém rozhovoru pro EuroZprávy.cz a vyčítá mu i postoj k novinářům. „Při setkání s prezidentem Ruska Putinem řekl, že by se novináři měli likvidovat. A záhy na Slovensku zabíjí žurnalistu Jána Kuciaka se snoubenkou Martinou Kušnírovou. Neříkám, že má za tuto vraždu prezident Zeman právní odpovědnost, ale morální určitě ano,“ je přesvědčený.

Právě názor na Miloše Zemana jej rozděluje s další hokejovou legendou, a to Jaromírem Jágrem. , jak s ním Jarda, ale i držitel fotbalového Zlatého míče Pavel Nedvěd mohli letět do Číny v době, kdy se pan prezident už jasně přikláněl k totalitnímu Rusku a Číně, o níž prohlašoval, že tam létá, aby se od ní naučil, jak stabilizovat společnost,“ kroutí hlavou šéf navrhované komise Síně slávy českého hokeje. „Jeho výrok, že novináři by se měli likvidovat, nemá s demokracií nic společného a mrazí z toho,“ konstatuje Dominik Hašek.

Vášnivý nimrod v rozhovoru pro EuroZprávy.cz svoji kritiku namířil na současného premiéra Andreje Babiše, jemuž byl od první chvíle nesympatický. „ Jak začal mluvit o tom, že všeci kradnú a že na ně zaklekne, on jediný je čestný a zároveň přišel zemi zachránit. Kampaň si postavil jen na tom, co určitá skupina lidí chtěla slyšet. Ale mně toto hned připomnělo slova Klementa Gottwalda, že „buržoazii zakroutí krkem.“ A víme, kam to vedlo,“ upozorňuje trojnásobný domácí šampion s Pardubicemi, který upozorňuje na Babišovu justicí prokázanou spolupráci se Státní tajnou bezpečností. „Nemohu se vyrovnat s tím, že náš ministerský předseda je slovenským soudem usvědčený agent Státní tajné bezpečnosti. Babiš tehdy podepsal smlouvu s ďáblem, aby se za minulého režimu měl dobře. Nevěřím mu ani slovo, nedojal mě ani v nedávných projevech, jak máme při koronavirové pandemii držet při sobě. To jestli si projev napsal sám, či mu ho někdo napsal, není vůbec podstatné,“ má jasno Dominik Hašek, možná od roku 2028 budoucí prezident České republiky.

Pane Hašku, už vás někdo oslovil, pane prezidente?

Ale to víte, že jo. Někdo mně to už z legrace řekl, tak jsme se jen zasmáli a dále jsme to neřešili. Je to zatím v takovém humorném tónu. Třeba tatínek mně už řekl, že mě bude volit, tak mám jistě počítat s jeho hlasem a sám se smál. Je to zatím asi tak vtipné, jako když lidé po příletu z Nagana v roce 1998 volali Hašek na Hrad!

Přesto to vypadá, jako byste už rozjížděl volební kampaň, v médiích je vás nyní plno?

Ale to je velký omyl! Nikde jsem neřekl, že stoprocentně o Hrad v roce 2028 zabojuji. Mám nyní pořád své podnikatelské záměry. Ještě nejméně další čtyři roky se hodlám denně věnovat své firmě, která vyvíjí, vyrábí a prodává nealkoholické nápoje Smarty a Šprt. A ten zájem o mně je způsoben tím, že se jmenuji Dominik Hašek a byl jsem úspěšný v hokeji. Lidé znají moje politické názory a zřejmě je chtějí slyšet. Proto mě teď novináři tolik kontaktují. Kdybych nebyl Dominik Hašek, asi by moje názory nikoho nezajímaly. Také už nyní neplatí, že by mě znal každý. Třeba desetiletým dětem už moje jméno dnes nic neříká. Zná mě téměř každý volič, ponětí o mně má tak tři čtvrtě národa. Proto když se něco kolem mě děje, média zbystří. Znovu tedy opakuji, žádnou předvolební kampaň na prezidentský úřad jsem nezahájil.

HLAVA STÁTU NESE MORÁLNÍ ODPOVĚDNOST ZA VRAŽDU KUCIAKA

Dobře, přesto se zeptám máte už na svůj případný úmysl kandidovat nějaké ohlasy, třeba od rodiny, ale i ze zámoří, kde jste dlouhá léta hrál NHL?

Samozřejmě, že jsem už něco zaznamenal. Například mi volali ze CNN a zajímali se o detaily, nebo šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek mně na twitteru vyjádřil řekněme sympatie. Ale moje kandidatura je stále v úvahách. I když si někdy s přáteli děláme z mého úmyslu legraci, chci říci, že si ale plně uvědomuji, jak je prezidentský úřad velice zodpovědným a váženým úřadem. Proto bude nutné ještě o tom všem hodně popřemýšlet, než se rozhodnu. Kdybych do toho šel, měl bych dva až tři roky před volbou být politicky aktivní.

Zatím jste velkým kritikem dosavadní hlavy státu, co vám na Miloši Zemanovi nejvíce vadí?

Nejvíce mu vyčítám jeho aroganci, i to, jak se prezentuje. Něco jiného říká a něco jiného si myslí. A z některých jeho názorů doslova mrazí, třeba když při setkání s prezidentem Ruska Putinem řekl, že by se novináři měli likvidovat. A záhy na Slovensku zabíjí žurnalistu Jána Kuciaka se snoubenkou Martinou Kušnírovou. Neříkám, že má za tuto vraždu prezident Zeman právní odpovědnost, ale morální určitě ano. Slovensko je blízko nás, je naším sousedem a nikdo nemůže tvrdit, že třeba tato slova jej nemohla inspirovat. Navíc někdy mám pocit, že si z lidí dělá legraci. Podívejte se na nedávnou schůzku v Lánech, poradci s panem prezidentem během koronavirové pandemie jasně nedodržovali předepsanou vzdálenost mezi sebou, na stole měli připravené občerstvení, které se přes roušky konzumovat opravdu nedá. Když jsem tu fotku uviděl, tak jsem si říkal, že si pan Zeman opravdu z nás dělá srandu, že jsme pro něj jakýsi póvl, který mu je naprosto ukradený. Také není dobrým vzorem pro děti a mládež. A nemohu mu odpustit, jak se zachoval k vnučce Ferdinanda Peroutky za tvrzení o údajném článku Hitler je gentleman, dodnes se jí nedokázal omluvit, že takový materiál její dědeček nikdy nenapsal, ani Hrad jej nikde nenalezl.

Nezaráží vás, že 31 let po revoluci se nejvyšší ústavní činitel orientuje na pročínskou i proruskou politiku, tedy země, které vyznávají totalitní a represivní režim?

Ano, je děsivé, že se pan Zeman orientuje na státy jako je Rusko a Čína, které preferují diktátorské režimy, to je nepřijatelné, nesouhlasím s tím. Český prezident by měl být prozápadní a demokratický.

MASÉROVA RADA: NEPŘEMÝŠLEJ, TOHLE JE PROSTĚ RUSKO

Překvapující rovněž je, že prezident Zeman se nezastal starosty Ondřeje Koláře, který nechal odstranit sochu Koněva, veřejně řekne, že ho odepsal a přitom se komunální politik musí pod policejní ochranou skrývat na utajeném, neboť mu z ruské strany hrozí nebezpečí. A není jediný, kvůli protiruským aktivitám policie hlídá primátora Zdeňka Hřiba i starostu Řeporyj Pavla Novotného.

Určitě by se měl jasným způsobem za ně postavit. Toto je názorný případ, kdy by měl prezident ukázat svoji autoritu, že za českými lidmi stojí. Místo aby celou situaci jen tak bagatelizoval. Jsme plně svrchovaný a demokratický stát. Proto si Rusové maximálně mohou podat nějaký protest, že se jim něco nelíbí, ale tím to končí. Tady není o čem diskutovat.

Když jsme zmínili Rusko.Vy jste za Spartak Moskva jednu sezonu chytal, jak na vás tato země působí?

Osobně na toto angažmá vzpomínám rád a bylo pro mě dobrou životní zkušeností. Rusko je prostě jiné, je to zcela jiný svět. Kdo má peníze a moc, tak si může dovolit mnohem více. Když mě něco zarazIlo a chtěl jsem to řešit, tak mě masér objal a poradil: “Ně nádo důmať Dáminik. Éto Rasíja” (Není nutné přemýšlet, Dominiku. Tohle je zkrátka Rusko). Tam jsem opravdu pochopil, že nemá cenu něco řešit. V Rusku to prostě chodí jaksi jinak.

Prezident Zeman není jediný vrcholný politik, kvůli němuž se vymezujete. Ostře se pouštíte i do premiéra Andreje Babiše. Kdy jste zjistil, že s ním nesympatizujete?

Hned! Jak začal mluvit o tom, že všeci kradnú a že na ně zaklekne, on jediný je čestný. Zároveň tvrdil, že přišel zemi zachránit. Kampaň si postavil jen na tom, co určitá skupina lidí chtěla slyšet. Ale mně toto hned připomnělo slova Klementa Gottwalda, že „buržoazii zakroutí krkem.“ A víme, kam to vedlo. To byl pro mě okamžitý signál, že takovému politikovi nemohu věřit. A po celou dobu jeho vládnutí má charakteristický rys, když se něco povede, je to zásluha MOJE (Babišova). A když ne, mohou za to jiní. Třeba i po sedmi letech, kdy je u moci, tvrdí, že za to mohou předchozí vlády. Správný lídr musí umět přiznat chybu, když se mu něco nepovede. A pak je tu ještě jedna věc: nemohu se vyrovnat s tím, že náš ministerský předseda je slovenským soudem usvědčený agent Státní tajné bezpečnosti. Babiš tehdy podepsal smlouvu s ďáblem, aby se za minulého režimu měl dobře. Nevěřím mu ani slovo, nedojal mě ani v nedávných projevech, jak máme při koronavirové pandemii držet při sobě. Jestli mu ho někdo psal, či si ho psal sám, není podstatné. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že Babiš je úspěšný byzmysman, něco na poli obchodu dokázal, otázkou je, zda to bylo vždy dosaženo čistou cestou.

PODLE GÓLMANA NEMÁ AGENT STB PRÁVO NÁRODU KÁZAT

V době, kdy se řada lidí opět bojí vyjádřit vlastní názor, mě překvapuje, s jakou razancí se do ministerského předsedy pouštíte. Když nedávno sliboval dotace a objížděl hokejové stadiony, aby je nechal zmodernizovat, prohlásil jste, doslovně cituji: „Fuj, hnus, zvracím. Prosím pana StBáka Andreje Babiše, aby se nepřibližoval k mému nejmilovanějšimu sportu hokeji, kterému jsem zasvětil 40 let svého života. Nechci, aby český ‚národní‘ sport byl jakkoli poskvrněn Vaším jménem.“ Anebo jste prosil každého trenéra a rodiče, aby dětem vysvětlil, co je Babiš zač. Co vás k takto ostrým slovům vede a nemyslíte si, že už někteří, byť s premiérem nesouhlasí, mohou považovat, že prohlášení už je za hranou?

V tu chvíli, když jsem pana Babiše viděl, jak objíždí hokejové stadiony a mluví tam k lidem, tak jsem se opravdu vytočil. Hokej je totiž pro mě stále citová záležitost a nemůžu být lhostejný, když vidím, jak se takový člověk kolem něj motá a politicky ho zneužívá. Kdyby se jednalo o něco jiného, zřejmě bych tak ostře neragoval. Ale trvám na tom, že je nutné, aby děti od rodičů i trenérů věděly, kdo Andrej Babiš byl a je! Jsem vystudovaný učitel dějepisu a vím, že historie jsou fakta, která jsou jasně daná. Ale také vím, že se historie dá vykládat podle toho, jak se to někomu právě hodí. Proto je nutné i těm mladším vysvětlit, kdo přesně je naším premiérem a jaká je jeho lidská historie. Já jsem tolerantním člověkem, a proto PŘÍLIŠ nekritizuji lidi, kteří vstoupili do KSČ nebo i podepsali spolupráci. Není to nic, čím by se měli chlubit, ale je nutné si uvědomit, že často jednali třeba i pod tlakem. To je ovšem neomlouvá, protože vždy za tím byl nějaký osobní prospěch. Proto když slyším, jak nám pan premiér říká, jak se máme chovat, lomcuje se mnou vztek. Takový člověk, jakým Babiš je, nemá morální právo něco někomu říkat. A už vůbec ne českému národu!

I když jste premiérovým velkým kritikem, jistě uznáte, že má velké charizma, vy jste ale prohlásil, že pokud budete kandidovat, věříte na své kouzlo osobnosti natolik, že i jeho voliče přesvědčíte, aby volili na post prezidenta vás, neboť chcete vrátit do země demokracii. Opravdu doufáte, že se vám to podaří?

Určité charizma máme mimochodem každý. A já mám určitě větší (smích). Nicméně, často slyším, že Babiš je úspěšný, když se v preferencích pohybuje kolem čísla 30 procent. Pro mě to však při jeho vyprofilování se velké číslo není. Když si vezmu Maďarsko a premiéra Orbána anebo v Polsku Kaczyńského, který je de facto vládcem země, tak ti mají mnohem větší a silnější preference. Tito tři lidé vsadili na motto, že dají rozkradený stát dohromady a že jediní oni jsou spasiteli. Jak je vidět Češi zase tak úplně na Babišovu rétoriku nenaskočili, jako je tomu v okolních postsocialisticých zemích. A co se týče toho, zda bych dokázal některé jeho voliče přetáhnout v případné moji prezidentské kandidatuře? Myslím, že by se mně to povedlo. Samozřejmě, že by to nebylo 30 procent, ale třeba deset patnáct procent bych z tohoto tábora mohl získat a to už je zajímavé číslo.

ZNALI JEHO NÁZORY, JÁGR ANI NEDVĚD TAK NEMĚLI DO ČÍNY LETĚT

Osoba ministerského předsedy rozděluje i hokejisty. Bývalý gólman, Milan Hnilička, vaše trojka v Naganu, je členem Hnutí ANO a vede Národní sportovní agenturu. Dokázal byste se s ním normálně bavit? Například Jiří Hrdina, trojnásobný držitel Stanley Cupu, nedávno řekl, že kdo je členem ANO, ten pro něj skončil.

Znovu zopakuji, jsem vysoce tolerantní člověk a nejsem tak razantní , jak říkáte o mém bývalém spoluhráči Jirkovi Hrdinovi. A tedy automaticky každého, kdo je členem Hnutí ANO nepovažovažuji za zloducha. S Milanem jsme kamarádi. Můj názor je takový, že on je typem člověka, který chce pro sport pracovat a dobře pracovat. A je mu v podstatě jedno, jakou má stranickou knížku. Milan sportem jako funkcionář žije. Samozřejmě mu jistě dělá dobře, že agentura, v jejímž čele stojí, disponuje rozpočtem ve výši 7 miliard korun a on rozhoduje, jak je rozdělí.

A pak je tu další legenda, Jaromír Jágr. Před lety dělal reklamu s Babišem na Vodňanské kuře, letěl se Zemanem do Číny, s tím asi máte velký problém...

Reklamu na Vodňanské kuře bych Jardovi nevyčítal, to byl čistý byznys a peníze z něj určitě z velké části investoval do svého hokejového Kladna. To je zcela v pořádku, protože sehnat peníze i do hokeje, není snadné. Už hůře však chápu, že Jarda, ale i držitel fotbalového Zlatého míče Pavel Nedvěd mohli letět do Číny v době, kdy se pan prezident už jasně přikláněl k totalitnímu Rusku a Číně, o níž prohlašoval, že tam létá, aby se od ní naučil, jak stabilizovat společnost a kdy mluvil o novinářích právě tak, jak mluvil. Dále v době, když už se Zemanem letěli do Číny, už tu byly prezidentovy výroky na adresu naší Bezpečnostní informační služby, jejíž členy označil za čučkaře. Podle mě se jedná o jedny z nejschopnějších profesionálů v zemi a prezident jimi takto pohrdal. O Peroutkově kauze jsem už hovořil. Je třeba říci, že každý, kdo tam s prezidentem cestoval se pro to mohl svobodně rozhodnout. A pokud se někdo rozhodl tam letět, pak jistě měl pro to pádný důvod, kterým si to zdůvodnil a který nejlépe ví on sám.

Z aktivních hokejistů vystupuje proti prezidentovi i premiérovi kapitán národního týmu Jakub Voráček. Loni v červnu odmítl dát rozhovor médiím patřícím do svěřenských fondů Andreje Babiše. Vám nedělá problém do nich mluvit?

Zatím to takto nemám rozdělené. Jedině komu bych asi rozhovor nedal, je Sputnik a možná i Parlamentní listy. Na druhou stranu, pokud bych věděl, že moje odpovědi napíši přesně, jak říkám, tedy žádné fake news, pak nemám důvod takto média škatulkovat.

NABÍZENÉ MÍSTO DO SENÁTU OD KSČM JEJ POBAVILO

Vraťme se ještě k Milanu Hniličkovi, v satirickém pořadu Šťastné pondělí jste humorně bývalého kolegu kritizoval, jak může rozdělovat dotace pro sport, když byl v Naganu až vaší trojkou. Hned se vašeho vyjádření chopil šéf komunistů Vojtěch Filip a nabídl vám kandidátku do Senátu. Vy jste na to reagoval, že jste prvním sportovcem, jemuž po revoluci nabízejí komunisté vstup do strany. Nezarazila vás tato nabídka, nebral jste ji jako provokaci?

Když si na tuto historku vzpomenu, pořád se musím smát. Pořad Šťastné pondělí je ironicko - satiristický a každý, kdo ho sleduje, to ví a chápe to tak. I Milan Hnilička, jehož se to týkalo, to myslím bral s úsměvem a pobavilo ho to. Jedině, kdo si to špatně vysvětlil, byl šéf komunistů Vojtěch Filip, který mě přes sociální sítě vyzval, že pokud bych peníze do sportu lépe rozděloval, pak mně nabízí místo na kandidátce KSČM. Já mu na to přímo ani neodpověděl, protože bavit se s komunisty, považuji za ztrátu času. Jen jsem napsal tweet, že jsem asi první polistopadový sportovec z Československa, jemuž komunisté po revoluci nabízeli členství a místo. Pan Filip na to ještě reagoval, že mně členství nenabízel. Dál jsem to neřešil, jen mě to pobavilo.

Nyní vystupujete pravicově, někteří lidé vám ale vyčítají, jak jste mohl za minulého režimu oblékat reprezentační dres s komunistickou hvězdou na reprezentační dresu, co byste jim odpověděl?

Měl jsem to štěstí, že jsem byl ještě dítě a pak student vysokoškolák, když jsem hrál u nás devět let ligu. V zásadě alespoň v těch prvních řekněme čtyř nebo pěti letech politika šla naprosto mimo mě. Hrál jsem tu nejkrásnější hru na světě za výborné mužstvo v tom nejhokejovějším městě v Československu, kterým byly Pardubice. A k tomu už i za nároďák. Žil jsem jenom tím, abychom večer vyhráli a vše ostatní mě nezajímalo. Samozřejmě někdy kolem dvaceti let jsem si některé věci začal více uvědomovat. Pamatuji si, že jednou, to mi bylo asi dvacet, přišel do kabiny funkcionář a celé první mužstvo se stalo Brigádou socialistické práce. Mým úkolem bylo dobře se učit a vzorně se starat o svěřenou výstroj. Bylo mně to úplně fuk. Prostě jsem večer chtěl vyhrát. Samozřejmě v následujících letech jsem si postupně začal více uvědomovat věci spojené s režimem, které dopadly na klub, na společnost a i na každého z nás. Ve 24 letech však přišla sametová revoluce a já po sezoně odešel do NHL. A tak jsem nějakou zásadní zkouškou s tehdejším režimem neprošel...

Dostáváme se pomalu k něčemu, co jistě nastane, když ohlasíte kandidaturu, a to k vašim slabým stránkám. Odpůrci jistě vytáhnou rok 2003, kdy jste při in-linovém hokeji fyzicky napadl Martina Šílu, jehož jste zranil. Jste připraven, že tento incident může na vás někdo vytáhnout?

Pokud vstoupím do politiky, pak tato kauza samozřejmě ožije. Jednoznačně šlo o naprosto nepřiměřenou i nevhodnou reakci z mé strany a o neomluvitelné chování. I s odstupem téměř dvaceti let se za svoje chování stydím. Byla to jen má vina, cokoli jiného bych říkal, by bylo trapné. Nemělo se to vůbec stát.

A co rok 1995, kdy vás v Buffalu chytila policie při řízení v opilosti, za což jste zaplatil pokutu 850 dolarů a čekalo vás sto hodin veřejně prospěšných prací...

Samozřejmě, že i tento prohřešek mě mrzí. V USA je povolena určitá norma, ale já ji hodně překročil. A to byla velká hloupost. U soudu jsme na několik měsíců přišel o řidičák, dostal povinnou dvanáctihodinovou účast v programu proti drogám, kam alkohol patří. A navrch sto hodin veřejně prospěšných prací. Po sezoně jsem každý den v Domově pro děti vkládal dopisy do obálek a lepil na ně známky. Po padesáti odpracovaných hodinách jsem požádal o prominutí zbytku trestu, ale soudce mně nevyhověl, což si myslím bylo i tím, že jsem byl příliš veřejný případ. Nicméně všechny tyto tresty spojené s propíráním v médiích po několik dní byly to nejlepší, co se mně v danou chvíli mohlo stát, aby se podobný problém z mé strany už nikdy neopakoval.

KDO PŘIVEDE ZPĚT SYNY Z NORSKA, DOSTANE ZLATO

A do třetice další nepříjemnost. Musel jste zavřít oděvní značku Dominátor, v níž jste utopil 90 milionů korun. Kritici mohou říci, jak chce řídit stát, když neukočíroval firmu a navíc se mu nedaří ani s nealkoholickými nápoji. Nebojíte se toho?

Vlastním nebo stojím za projekty, které jsou úspěšné a jež fungují už dá se říci dvacet let. Je to především můj charitativní program v Buffalu Hasek´s Heroes (Haškovi hrdinové-pozn. red.), který jsem založil před devatenácti lety a na něž jsem nesmírně hrdý. To, že nejen běží, ale navíc se rozvíjí, přestože jsem tolik let pryč nejen z Buffala, ale i mimo NHL a navíc i žiji mimo USA, není náhodou. Pro experty to je téměř nepochopitelné, ale já vím, že to je především díky fantastickým lidem, s nimiž spolupracuji. Dále vlastním společnost na prodej hlavně fotbalových věcí. A ta za dvacet let byla pouze jednou v červených číslech. To dozajista nejsou neúspěchy. Co se týče nealkoholických nápojů značky Smart a Šprt, tak je pravda, že bez mé finanční pomoci, by se neuživily. Bojujeme proti těm největším nadnárodním korporacím s mnoha miliardovými obraty v dolarech, které dělají vše pro to, aby nás nikam nepustily. Skutečnost, že rosteme a že je o nás tedy Smartyho a Šprta každý rok větší zájem považuji i za svůj úspěch.

Vy jste se k veřejnému dění vyjadřoval i před lety, konkrétně v kauzy Evy Michalákové, jíž norská sociální služba Barnevern v roce 2011 odebrala syny pro údajné podezření zneužívání, zanedbávání a týrání . Tehdy jste řekl, že kdo z politiků je přivede zpět k matce, tomu věnujete zlatou olympijskou medaili z Nagana. Kauza ale vyčpěla a nic se neděje, nevadí vám, že řada věcí v Česku po určité době vyšumí do ztracena?

Trochu vás poopravím. Není to tak, že medaili dám politikovi, ale věnuji ji osobě, která se o jejich navrácení do vlasti nejvíce zaslouží. Jinak bohužel to tak je a právníci na ty průtahy spoléhají. Rok, dva nebo i tři je možné, aby nějaký případ byl pro společnost aktuální a žila jím. Déle ale ne, a to je právě případ dětí Michalákových. Je to rodinná tragédie. Sociální služba odebrala kluky téměř před deseti lety… Teď je Denisovi patnáct a Davidovi jedenáct. Norsko je v tomto zvláštní zemí. A k tomu nedávno zemřel jejich dědeček, který byl takovým hnacím motorem v celém případu. Je to smutná kauza, přestože se vleče, moje nabídka stále platí. A také už proto, že slovo se má dodržet.

ČAPUTOVÁ JE PRO NĚJ URČITOU INSPIRACÍ

Pojďme ještě k vaší eventuální kandidatuře, politologové vám nedávají příliš velké naděje. Tvrdí, že český národ je konzervativní, upřednostňuje umělce, vědce, politiky. Sportovec je pro ně velká neznámá, neobáváte se toho? Vždyť ve světě se z vrcholových sportovců stal prezidentem jen fotbalista George Weah, který je hlavou Liberie.

Podle mě se to takto nedá paušalizovat. Záleží na osobnosti člověka, jeho vyjadřování, názorech, znalostech, chování, nasazení, umění přesvědčit nebo strhnout a podobně. Víte, řídit se minulostí, nemusí být vždy správné. Co totiž platilo včera, nemusí platit dnes. Ovšem to nemluvím o základních hodnotách. Ty jsou neměnné.

Na druhou stranu vás může inspirovat slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která z ekologické aktivistky, za níž nestála žádná strana, vyhrála volby.

Do jisté míry je pro mě určitou inspirací. Má skvělou rétoriku i názory, které jsou srozumitelné. Její vystupování a projev se mně velice líbí. Nedivím se tomu, že si ji Slováci zvolili za svou prezidentku.

Přijal byste v současnosti vyznamenání od Miloše Zemana?

Jelikož jsem už v roce 1998 od pana prezidenta Václava Havla převzal medaili Za zásluhy I. stupně, tak neočekávám další řád, ani nevím, za co by nyní byl. Domnívám se, že bych ale s největší pravděpodobností poctu od Miloše Zemana odmítl.

MAŠÍNOVI BY STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ NEUDĚLIL

Když jsme u státních vyznamenání, udělil byste metál Josefu Mašínovi? Jedná se o známého protikomunistického bojovníka, jenž je jediným doposud žijícím členem protikomunistické odbojové skupiny, jehož po Listopadu v roce 2008 spolu s jeho bratrem Ctiradem a Milanem Paumerem ocenil Čestnou plaketou jen premiér Mirek Topolánek. Bývalý ministr obrany Alexandr Vondra bratrům udělil Řád lípy, jinak nikdo jiný si na ně nevzpomněl. Nedávno rovněž uběhlo 65 let od popravy Václava Švédy, Zbyňka Janaty i Ctibora Nováka, kteří patřili do zmiňované odbojové protikomunistické skupiny.

To je zajímavá otázka, kterou jsem zatím od nikoho nedostal. Úplně na začátek je ale třeba řící, že jsem o nich nečetl knihy a ani dopodrobna neznám celý příběh. Spíše vždy jen výtažky z internetu. Musím ovšem říci, že bych vyznamenání neudělil, protože lidský život je pro mě nade vše, a skupina bratrů Mašínů zabila na území Československa dva policisty a pokladníka. Kdyby se jednalo jen o jejich útěk přes bývalé NDR, kdy skupina čelila mnohatisícové přesile a přesto se tři z nich dokázali prostřílet do Západního Berlína, řekl bych ano a Josefa Mašína bych vyznamenal. Jejich počínání ale na našem území nemohu schvalovat.

Zajímavé je, že fandíte republikánům, ale nemusíte amerického prezidenta Donalda Trupma, o němž právě Josef Mašín říká, že nebýt jeho, zachvátí USA socialismus.

Trump je svým způsobem diktátor. Jeho cílem na prvním místě je zemi ovládnout ve svůj prospěch. Letité demokratické tradice včetně ústavy tomu samozřejmě v USA dříve či později zabrání. Jinak je to stejný typ politika jako Zeman nebo Babiš. I on nikdy nenese za nic odpovědnost, když se něco pokazí, a za to špatné mohou všichni ostatní, jen on ne.

Jaký chce být Dominik Hašek prezidentem?

Myslíte, pokud bych kandidoval? Samozřejmě tím nejlepším ze všech! (smích). Mým cílem by bylo spojovat národ, ne stavět lidi proti sobě. Snažil bych se, aby prezidentský úřad měl tu nejvyšší prestiž prestiž. Vynaložil bych veškeré úsilí, aby byla zachována a prohlubována demokracie a byl vyslyšen každý hlas. Jediný hlas nesmí být opomenut!