Exkluzivně: Zesnulý šéf Senátu měl odvahu a pevné názory. Byl vzácný, říká premiér Fiala

Ministerský předseda si na dlouholetém primátorovi Teplic vážil skutečnosti, že nikdy na své cestě neuhnul. „Měl odvahu a pevné názory, které zastával bez ohledu na to, jestli byly právě populární či nikoli. To je vzácné a i proto nám Jaroslav Kubera chybí,“ stýská si šéf vlády na adresu zesnulého populárního politika.

Na svého předchůdce pochopitelně nezapomněl ani nynější předseda Horní komory Miloš Vystrčil (ODS), který na Jaroslava Kuberu zavzpomínal na Twitteru už v předvečer výročí, když napsal: „Ahoj Jardo. Zítra to budou 2 roky. Mám Tě v kanceláři a vidíme se tak docela často. Děkuji za všechny rady, které jsem od Tebe dostal. Svět se trochu zbláznil, ale máme Tvoji školu a zvládneme to.“

Ahoj Jardo. Zítra to budou 2 roky. Mám Tě v kanceláři a vidíme se tak docela často. Děkuji za všechny rady, které jsem od Tebe dostal. Svět se trochu zbláznil, ale máme Tvoji školu a zvládneme to. 🙂 pic.twitter.com/ziq0sznYlP — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) January 19, 2022

Druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi Miloš Vystrčil před dvěma lety při vzpomínání na Jaroslava Kuberu pro EuroZprávy.cz připomněl, že pokud někdo zaútočil na jeho rodinu, zmizel mu z tváře typický vlídný výraz. „To se uměl pořádně rozčílit a dotyčného si pěkně podal,“ konstatoval Vystrčil, který má ale Kuberu stejně nejvíce spojeného s cigaretami. „Jednou jsem mu volal v deset dopoledne a ptal jsem se ho, kolik už jich vykouřil a odpověděl mně, že první krabička je v koši a právě načíná druhou.“

Na cigaretách nešetřil, kupoval si rovnou celé kartóny, protože kdyby si je pořizoval po krabičkách, neustále by byl na cestě k trafikantům. „Vždy mě pobavil, když rozšafně vyprávěl, jak díky spotřební dani na cigaretách, která vylepšuje státní rozpočet, pomáhá financovat školství, z jeho peněz mnozí studují a ušetří výdaje zdravotnictví, neboť kuřáci odcházejí brzy. Považoval se tak za vzorného občana a rád se tím chlubil,“ vyprávěl Vystrčil. Když někde zapomněl cigarety, byl nervózní. „Často je nechával na záchodě. Občas se stalo, že krabičky z kartónu, aniž by to postřehl, roztrhl, cigarety se vysypaly na zem, a já mu je pomáhal zvedat.“

Podle někdejšího předsedy Senátu Přemysla Sobotky z ODS, který Horní komoru řídil v letech 2004 až 2010, pro EuroZprávy.cz v únoru roku 2020 zdůraznil, že Jaroslav Kubera měl i velkou autoritu. Už jen samotná přítomnost bývalého teplického primátora budila pozornost. „Jakmile začal mluvit, do té doby rozbouřený sál ztichl, protože všichni čekali, co se bude dít, nebo čím Jarda zase pobaví. Podle mě by obstál i v britském parlamentu, kde se často křičí, aby se politici zklidnili. Jsem přesvědčen, že i on by je ukočíroval a byl by hned klid i tam,“ uvedl tehdy Přemysl Sobotka.