Expert: Výměna ministra před začátkem předsednictví v EU bude pro vládu velké oslabení

Gazdík dnes oznámil, že rezignuje ke 30. červnu kvůli stykům s podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem, který patří mezi obviněné v kauze pražského dopravního podniku. Mrklas ČTK řekl, že Gazdík neměl na výběr. "Těch kauz okolo STAN už bylo tolik, že citlivost společnosti i samotné politické strany se zvýšila. Zkrátka a dobře volil jediné možné řešení," konstatoval.

Také podle Kubáčka znamenalo Gazdíkovo spojení s údajnou hlavou organizované zločinecké skupiny poslední kapku v kontextu předchozích kauz. "Tím krokem ale ta kauza v podstatě končí. Nebude se konat ohrožení vlády a zůstane čistě na regionální úrovni, byť velmi sledované," uvedl. Je to podle něj určitá šance pro STAN před odlivem voličů, kteří právě Starosty volili po zklamání z korupčních kauz konkurence.

Kabinet je však podle Mrklase výrazně oslabený, protože jeho druhá nejsilnější strana je na pokraji krize. "Bude to znamenat zásadní oslabení, protože přinejmenším na začátku se více než předsednictví bude věnovat vlastním problémům," uvedl. Vláda se přitom měla soustředit, jak nastolovat evropskou agendu a dostávat na ni i témata, která ji zajímají, dodal.

Gazdíkův nástupce to podle Kubáčka nebude mít jednoduché, protože bude muset hned po nástupu vyjednávat o rozpočtu v nelehké době, ale také zvládat předsednickou agendu. STAN tak musí hledat člověka vybaveného jazykově i odborně. Očekává proto výběr podobné osobnosti, jakou byl Jozef Síkela při obsazování postu na ministerstvu průmyslu. Příležitost těžit z kauz Starostů mají podle něj v preferencích Piráti, některé voliče se pokusí přetáhnout také opoziční hnutí ANO či vládní občanští demokraté.

Podle Mrklase je možné, že se Starostové vrátí do pozice strany na hraně zvolení do Sněmovny, ve které byli dlouhodobě do loňského strmého vzestupu. "Nejspíš v nějakém střednědobém horizontu z nich zůstanou ostrůvky tam, kde mají silnou podporu a vedou je silní lídři," míní. Jako alternativa k ostatním formacím na celostátní úrovni jsou však podle něj Starostové alespoň pro nejbližší dobu tzv. "vyřízení".