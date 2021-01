Expolicista Robert Šlachta zakládá hnutí, chce do Sněmovny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Bývalý ředitel policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta zakládá hnutí Přísaha, se kterým se chce zúčastnit voleb do Sněmovny. Řekl to serveru Seznam Zprávy. Kandidátky plánuje Šlachta sestavit ve všech krajích. Ještě minulý týden Šlachta informace o svém vstupu do politiky označoval za spekulace a tvrdil, že své plány do budoucna oznámí médiím ve středu.