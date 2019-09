Export do Číny? Svaz průmyslu chce omezit bariéry, Petříček volá po sebevědomé diplomacii

Aktualizováno 13:28 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čeští politici by měli při jednáních s Čínou usilovat o omezení bariér pro vstup českých firem na čínský trh. Na konferenci ve Sněmovně to dnes řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar. Nedostatečný přístup na čínský trh je podle něj větší problém než to, že se nenaplnila očekávání ohledně slíbených čínských investic v Česku. Připomněl, že český vývoz do Číny činí ročně zhruba 50 miliard korun, dovoz z Číny je desetinásobný. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na konferenci řekl, že cílem diplomacie je nastavit takové vzájemné vztahy s Čínou, které budou výhodné pro obě strany.