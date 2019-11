Expremiér Nečas slaví 55. narozeniny. Co jste o něm nevěděli?

Nečas se narodil v Uherském Hradišti. Vystudoval fyziku na Univerzitě J. E. Purkyně (dnešní Masarykova univerzita) v Brně. V roce 1988 zde získal doktorát a v letech 1988 až 1992 pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník v Tesle Rožnov.

V roce 1991 vstoupil do ODS a záhy byl zvolen předsedou oblastní rady strany ve Vsetíně. V roce 1992 byl poprvé zvolen do Poslanecké sněmovny, místo ve Sněmovně si udržel v dalších volbách a poslancem byl až do roku 2013.

V roce 1999 byl poprvé zvolen místopředsedou ODS, když na kongresu tvrdě zkritizoval tehdejší "nepolitickou politiku", tedy občanská hnutí nespokojená s politickou situací. Ve vedení ODS se Nečas udržel i po odchodu její stěžejní postavy Václava Klause v roce 2002 a nástupu nového předsedy Mirka Topolánka, v letech 2004 až 2006 byl prvním místopředsedou strany. V obou Topolánkových vládách (2006-09) získal místo vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí.

Nečasova politická kariéra nabrala obrátky před volbami v roce 2010, kdy narychlo nahradil Topolánka na pozici volebního lídra ODS. Ve volbách sice Nečasem vedená ODS nezvítězila, druhé místo a nízký koaliční potenciál vítězné ČSSD vedené Jiřím Paroubkem však umožnily vznik pravicové vládní koalice s Nečasem v čele.

Tříleté Nečasovo působení v čele kabinetu ukončila v roce 2013 kauza kolem šéfky jeho kabinetu, a v té době také již partnerky, Jany Nagyové. Nečas kvůli vyšetřování své partnerky v kauze kolem možného zneužívání Vojenského zpravodajství a údajného podplacení exposlanců ODS, kteří se vzdali mandátu a přijali místa ve firmách se státní účastí, 17. června podal demisi. Ve stejný den rezignoval i na funkci předsedy ODS. V roce 2014 ho policie obvinila v kauze "trafik" pro exposlance z uplácení. V kauze zneužití Vojenského zpravodajství dostala Nečasová tříletou podmínku a desetiletý zákaz působení ve vedoucích funkcích státní správy. Nečasová čelí také obvinění v kauze krácení daní, v kauze vyzrazení utajované zprávy BIS ji soud nepravomocně zprostil obžaloby.

Nečas se během studií oženil, s dnes již bývalou manželkou Radkou má syny Ondřeje a Tomáše a dcery Terezu a Marii. Rozvedl se v roce 2013 a krátce poté se znovu oženil s Nagyovou. Po odchodu z politiky se stal společníkem ve firmě NESTAC Consulting, působí na akademii CEVRO a podle některých informací navázal spolupráci s majitelem finanční skupiny SPGroup Pavlem Sehnalem. Byl také členem poradní rady Institutu Nové hedvábné stezky.