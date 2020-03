Faltýnek mladší do konce roku pozastavuje členství v ANO

Zprávu o pozastavení členství přineslo Aktuálně.cz a Faltýnek to ČTK potvrdil. "Požádám o pozastavení do konce tohoto roku. Chci se trochu zkoncentrovat po masivní mediální masáži. Ve svých funkcích ale budu pokračovat," napsal Faltýnek.

Média například informovala o tom, že ho policisté podezírají z korupce v kauze stamilionových manipulací zakázek. Jiří Faltýnek, který je zastupitelem Brna, byl v minulosti mimo jiné ve vedení městské firmy Teplárny Brno. Podle zdroje Aktuálně.cz právě Faltýnek mladší z titulu své pozice u tepláren přímo ovlivňoval veřejné zakázky zadávané společností spřízněným firmám.

Místopředseda hnutí ANO a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) ČTK řekl, že je to řešení adekvátní mediálnímu tlaku, který se v poslední době objevil. "Dostal jsem vyjádření ve smyslu, že nechce být kvůli mediální kampani zátěží pro hnutí do doby, než se vše vyřeší. Deklaruje to odstup od toho všeho a hnutí to má pomoct," uvedl Vokřál. Podle něj má celá situaci vést k narovnání nešťastné minulosti, která se v Brně stala. Narážel tak na kauzu kolem bývalého politika za ANO Jiřího Švachuly, jenž je podezřelý z korupce.

Předsednictvo hnutí ANO už ve čtvrtek zrušilo tři místní organizace, a to v Brně-Židenicích, Černovicích a Starém Lískovci. Podle Petra Vokřála organizace dlouhodobě nepostupovaly v souladu s principy hnutí. Podle něj tím hnutí reagovalo na personální propojení některých členů organizací se dvěma policejními vyšetřováními, například s korupční kauzou na radnici Brno-střed, v níž čelí obvinění z manipulace zakázek Švachula.

Navíc místopředseda brněnského hnutí ANO Pavel Dvořák ukončil členství v ANO, důvody neřekl. Média ho ale v minulosti označovala za blízkého Švachuly.

Státní zástupce dnes podal obžalobu na Švachulu a dalších 12 osob včetně dvou firem. Státní zástupce uvedl, že výše úplatků, které si skupina podle kriminalistů rozdělila, je dohromady 47 milionů.