Farský kvůli průtahům v hlasování o důvěře neodletěl do USA

Farský měl odletět do USA dnes odpoledne, dodrží však slib, že podpoří vládu v hlasování o důvěře. Jeho cesta byla jedním z častých témat kritiky opozičních poslanců při jednání o důvěře, které se od středečního rána protáhlo až do dnešních 07:00 a pokračuje od 18:00. Podle opozice by měl Farský rezignovat na svůj mandát, což by však Farský považoval za zradu voličů.

Farský se zúčastnil i dnešní dopolední mimořádné schůze k financování STAN, která se konala z iniciativy opozičních SPD a ANO. "Neodletěl," řekla ČTK jeho stranická kolegyně a místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová s tím, že jde o jeho osobní záležitost. "Samozřejmě zůstávám, jak jsem dopředu říkal. Vláda má moji důvěru a osobně ji jí vyslovím," napsal Farský ČTK.

Dvaačtyřicetiletý Farský uspěl u Fulbrightovy komise s projektem, který se zabývá možností transformace 250 let amerického federalismu do plánu pro příští čtvrtstoletí Evropské unie. Přislíbil, že i ze stáže se případně vrátí na klíčová sněmovní hlasování. Zkušenosti z USA poté chce zúročit ve své poslanecké práci, uvedl.

V předvolební koaliční smlouvě Pirátů a STAN se kandidáti zavazují, že budou brát práci poslance jako prioritu a zařídí si ostatní aktivity tak, aby na výkon funkce měli dost času. Výslovně se zmiňuje práce v samosprávě, podnikání, výuka či studium. Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek v úterý uvedl, že jde o Farského osobní rozhodnutí, za které odpovídají Starostové. Věc podle něj může probrat koalice, ale v osobní rovině je odpovědností konkrétního člověka a strany.

Farský kandidoval jako lídr kandidátky STAN a Pirátů v Libereckém kraji. Tamní krajská organizace Pirátů dnes v tiskové zprávě uvedla, že Piráti dlouhodobě bojují za to, aby se politici věnovali funkci na plný úvazek. "Pro Piráty v Libereckém kraji je nepřijatelné, aby lídr společné kandidátky porušil slovo dané voličům a půl roku strávil mimo Sněmovnu," uvedli. Pokud má Farský jiné priority, měl by uvolnit své místo v komoře, doplnili. Farskému navíc vyčítají to, že podle dostupných informací věděl o stáži už od loňského jara a informaci zamlčel před voliči i koaličními partnery, takže je při kampani úmyslně uvedl v omyl.