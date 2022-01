Farský má problém vzdát se mandátu na dálku z USA, uvedl Blažek

Blažek v pořadu Partie televize Prima a CNN Prima News uvedl, že věc řeší Farský s velvyslanectvím ve Spojených státech a s ministrem kvůli problému komunikuje. Pokud nenalezneme právnické řešení do týdne, bude muset přiletět, dodal Blažek.

Farský původně plánoval ponechat si během půlroční stáže poslanecký mandát, po jednání předsednictva hnutí v noci na čtvrtek oznámil, že se mandátu vzdá. Čelil totiž kritice opozice i koaličních partnerů. V dolní komoře ho má nahradit ředitelka libereckého Divadla F.X. Šaldy Jarmila Levko (Starostové pro Liberecký kraj).

Farský před odletem uváděl, že na důležitá hlasování koalice Spolu a PirSTAN ve Sněmovně přiletí. "Kvůli tomu, zdá se, let neplánuje," uvedl Blažek na dotaz, zda se kvůli problému s notářským zápisem odstoupení Farský hodlá vrátit do Česka. Poslanec se může vzdát mandátu podle sněmovního jednacího řádu dvěma způsoby, a to buď osobním prohlášením na plénu, nebo prohlášením sepsaným formou notářského zápisu.

Farský začátkem minulého týdne oznámil, že Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a že získal prestižní stipendium. Vzdal se poslaneckého platu a pozice šéfa klubu STAN a přislíbil, že i ze stáže se případně vrátí na klíčová hlasování. Do Spojených států odletěl před týdnem. Opoziční politici obvinili Farského z pohrdání voliči, ale i podle představitelů vládních stran bylo jeho rozhodnutí špatné. Kritizoval ho také předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Podle serveru HlídacíPes Farský věděl již několik měsíců před volbami, že byl na několikaměsíční stáž přijat. Farský serveru řekl, že se rozhodl jí zúčastnit až loni v prosinci. Ve volbách Farský získal silnou podporu voličů, jako lídr kandidátky v Libereckém kraji dostal 32,7 procenta přednostních hlasů.