Farský předá dočasně agendu prvního místopředsedy STAN

Farský kvůli průtahům v hlasování o důvěře vládě odložil svůj čtvrteční odlet na vědeckou stáž, kterou kritizuje opozice. Na dotaz ČTK, zda již má náhradní termín odletu, zatím nereagoval.

Farský tento týden oznámil, že uspěl u Fulbrightovy komise s projektem, který se zabývá možností transformace 250 let amerického federalismu do plánu pro příští čtvrtstoletí Evropské unie. Kvůli půlroční stáži na univerzitě v Oregonu se vzdal postu šéfa sněmovního klubu STAN, poslanecký mandát si však ponechá. Přislíbil, že se i ze stáže vrátí na případná klíčová sněmovní hlasování. Zkušenosti z USA poté chce zúročit ve své poslanecké práci.

Dlouhou absenci Farského ve Sněmovně kritizují opoziční strany. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová řekla, že vůči svým voličům cítí velký závazek a neumí si představit, že by na půl roku odešla a přestala pracovat. Krok ve čtvrtek kritizovali i Piráti z Libereckého kraje, jejichž společnou kandidátku se STAN Farský loni ve sněmovní kampani vedl. Pokud má Farský jiné priority, měl by podle nich uvolnit své místo v komoře. Farský dříve argumentoval tím, že jeho náhradníci do sněmovních lavic jsou také zástupci STAN, takže Piráty nijak nepoškodí, když si mandát ponechá.

V předvolební koaliční smlouvě Pirátů a STAN se kandidáti zavazují, že budou brát práci poslance jako prioritu a zařídí si ostatní aktivity tak, aby na výkon funkce měli dost času. Výslovně se zmiňuje práce v samosprávě, podnikání, výuka či studium.

Šéf STAN Vít Rakušan dnes Radiožurnálu řekl, že nepovažoval za šťastnou kandidaturu Farského v době, kdy stipendium řešil. "Říkal jsem to od začátku jak poslanci Farskému, tak na stranické půdě. Prostě pro mě toto rozhodně šťastné není. Byl jsem ale jako předseda postaven před velké dilema," uvedl. Doplnil, že volba ohledně stáže byla těžká. "Nebyla moje, ale byla primárně Jana Farského. Buďto přijdu o zkušeného poslance a svého prvního místopředsedu, s nímž chci spolupracovat, nebo si říci, že takového člověka ani do budoucna nebudu potřebovat," uvedl Rakušan.

Farský měl do USA odletět ve čtvrtek, cestu však odložil kvůli předchozímu slibu premiérovi Petru Fialovi (ODS), že se zúčastní hlasování o důvěře kabinetu. Jednání Sněmovny se protáhlo kvůli projevům poslanců opozičních hnutí ANO a SPD od středečního až do čtvrtečního rána. Kvůli mimořádné schůzi navíc poslanci zasedání přerušili a důvěru kabinetu vyslovili až ve čtvrtek před 19:30. Farský zatím nereagoval na dotaz ČTK, zda již má náhradní termín odletu.