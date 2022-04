Fiala, Babiš i česká diplomacie odsoudili masakry civilistů na Ukrajině

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) jsou záběry zavražděných civilistů z osvobozených měst a obcí děsivé. Není prý pochyb o tom, že se ruská armáda dopouští na Ukrajině válečných zločinů.

"Svět nikdy nesmí zapomenout Vladimiru Putinovi, že rozpoutal zbytečnou válku, při které umírají nevinní lidé," napsal předseda vlády na twitteru.

Už během nedělního dopoledne se k informacím o masakrech vyjádřila česká diplomacie, která chce pomoci k tomu, aby vinicí byli potrestáni.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp