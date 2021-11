Fiala chce, aby se lidé naučili s virem žít. Školy chce nechat otevřené

Zástupci budoucí vlády, kterou tvoří koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s Piráty a Starosty a nezávislými, dnes představili svůj plán opatření proti šíření epidemie covidu. Vyzvali občany, aby omezili sociální kontakty. Epidemii má podle aktuální situace řešit krajská hygienická stanice, může například omezit počet lidí na akcích.

Hlavním kritériem pro řízení epidemie budou podle Fialy obsazenost nemocnic a především jednotek intenzivní péče. "Tuto vlnu už nelze zastavit, jediné, co se dá dělat, je maximálně omezit její dopady," řekl budoucí premiér. Hlavní je podle něj chránit zdravotnický systém před kolapsem.

Budoucí vláda chce znovu uznávat PCR testy jako covidové certifikáty, uvedl kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Podle něj je možné navýšit kapacitu testovacích center na více než 200.000 testů denně. Do očkování by se měli zapojit všichni praktičtí lékaři. Testovat PCR testem by se měli v případě rizikových kontaktů i lidé, u kterých uplynulo půl roku od očkování druhou dávkou.

V krátkodobém plánu boje s epidemií chce nová vláda mimo jiné zlepšit rozdělování pacientů už při nástupu do nemocnice. "A cílit pomoc regionálně do oblastí, kde je problém," řekl Válek. V závislosti na regionálně odlišné situaci by měly rozhodovat především krajské hygieny. "Musí být jasně metodicky vedeny hlavní hygieničkou, rozhodovat podle situace v těch krajích a vydávat včas opatření," doplnil.

V rámci střednědobých opatření se musí zlepšit fungování sítě očkovacích míst, řekl místopředseda ODS Martin Kupka. Nový kabinet podporuje zkrácení lhůty pro očkování třetí dávkou ze šesti na pět měsíců od druhé dávky. "Pokud chceme zapojit celou společnost, nesmíme zastírat žádné nepříjemné pravdy, popsat limity očkování, ale zdůvodnit a zdůraznit, že má jasný a nezpochybnitelný efekt," uvedl.

Z dlouhodobé hlediska je nutné posílit řídicí strukturu státu, aby byl schopný rychle a pravidelně informovat, čemu občané čelí. "Aby pravidla byla pokud možno stálá a lidé se v nich vyznali," uvedl Kupka. Kabinet chce také posílit infekční kliniky, kapacity pro PCR testování i krajské hygieny. Lockdown musí být podle Kupky až posledním řešením a stát musí dělat všechno pro to, aby nemusel nastat.

Válek se vymezil proti povinnému očkování některých věkových skupin

Budoucí vláda je proti povinnému očkování pro některé věkové skupiny. Pokud budou chtít povinné očkování profesní organizace, například lékaři, stát jim má vyhovět. Na tiskové konferenci budoucí vládní koalice to dnes řekl kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

"Povinné očkování není řešení, ještě více rozděluje společnost," prohlásil Válek. Podle něj je nyní v Česku asi milion lidí, kteří mají nárok na posilující dávku, ale zatím neměli možnost jí dostat. Chce, aby se do očkování zapojili všichni praktičtí lékaři, nyní jich část neočkuje. Posilující dávka má být podle něj dostupná všem, a to po pěti měsících od poslední dávky.

Budoucí vláda nechce zavírat školy, mohly by být delší vánoční prázdniny

oalice Spolu s Piráty a STAN, která tvoří novou vládu, slíbila, že nebude kvůli epidemii covidu-19 plošně zavírat školy. Prioritou je, aby dopady na vzdělání byly co nejmenší, řekl dnes předseda ODS pověřený skládáním vlády Petr Fiala na tiskové konferenci k plánům opatření vůči epidemii. Pětikoalice současně podle materiálu, který rozdala novinářům, navrhuje prodloužit letos kvůli covidu-19 vánoční prázdniny. Začít by měly 18. prosincem.

"Slíbili jsme, že nebudeme plošně zavírat školy. Nechceme dopustit, aby covid -19 odnesly naše děti," uvedl Fiala. Ve školství by se podle kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) mělo testovat vždy v pondělí tak, aby nebylo třeba posílat do karantény celé třídy.

Podle rozhodnutí vlády z minulého týdne platí povinnost testování v základních a středních školách každé pondělí do února. V pondělí končící kabinet kvůli malým zásobám testů pověřil Správu státních hmotných rezerv, aby nakoupila 14 milionů antigenních testů pro školy. Podle místopředsedy ODS Martina Kupky by stát měl udržovat dostatek zásob kvalitních a prověřených testů v rezervách. Měl by podle koalice mít vždy zásobu na měsíc dopředu.

Výhledově pětikoalice plánuje větší pravomoce pro ředitele škol, aby mohli rozhodnout v souladu s hygieniky o dalším postupu, například o organizaci výuky či kroužků.

Koalice je pro povinnost chránit dýchací cesty respirátory všude ve vnitřních prostorách. Pro mateřské, základní a střední školy by ale měla nadále platit výjimka, kdy je žáci a studenti nemusejí mít při výuce ve třídě. Bez respirátoru by nadále mohly děti procházet výukou v základních uměleckých školách a ve sportovních klubech.

Nová vláda hodlá dodržovat krizový zákon a novelizovat pandemický

Vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) chce při boji s epidemií covidu-19 postupovat důsledně podle krizových předpisů. Předseda STAN a kandidát na ministra vnitra Vít Rakušan dnes novinářům řekl, že pod dosavadní vládou ANO a ČSSD se krizové řízení vymklo z kloubů. Nová koalice plánuje také novelu pandemického zákona, která prodlouží jeho účinnost a upraví části, které nefungují ideálně.

Rakušan uvedl, že se vládě pod vedením premiéra Andreje Babiše (ANO) vymklo řízení pandemie od začátku z kloubů. "Přitom krizové řízení je zákonem dané a má jasnou strukturu," řekl. Kritizoval například loňské otálení s aktivací Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) či nedostatky v komunikaci, kdy se na veřejnost dostávaly plány, od kterých pak kabinet ustoupil.

Krizový štáb, který by měl po nástupu nové vlády řídit právě Rakušan, by měl podle něj fungovat přesně v takové roli, v jaké má podle předpisů. "Máme připravený i přesný diagram odpovědnosti jednotlivých lidí, kteří se na tu odpovědnost připravují," řekl. Informace k veřejnosti se budou dostávat až v okamžiku, kdy na nich bude ve vládě shoda po diskusi s odborníky.

Nová vláda chystá také novelu pandemického zákona. Měla by prodloužit jeho účinnost i po konci února příštího roku, ale také napravit některá místa, kde nefunguje ideálně, řekl Rakušan. Norma umožňuje ministerstvu zdravotnictví a hygienickým stanicím vydávat rozsáhlejší restrikce proti šíření covidu-19, než mohly dříve. Jejich rozhodnutí podléhají souhlasu vlády.

K úpravě předpisu vyzvali v úterý hejtmani. Předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) v tiskové zprávě uvedl, že novela by měla upravit pravomoci krajů. "Například aby při zhoršení situace umožnila hejtmanovi po schválení vládou ukládat pracovní povinnost hrazenou státem nebo zřizovat krizové školky a školy pro děti zdravotníků, protože kraje na tohle nemají ve svých rozpočtech potřebné finance," uvedl Kuba.