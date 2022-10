Fiala nadále preferuje evropské řešení vysokých cen energií

Podle ministerského předsedy není možné přistoupit na to, aby mezi sebou soutěžily v těchto podporách rozpočty jednotlivých členských zemí.

"Pokud přistoupíme na to, že budou spolu soutěžit národní rozpočty, že budeme soutěžit navzájem bez ohledu na otevřený prostor Evropské unie, když budeme soutěžit o to, kdo a jak více podpoří vlastní průmysl, co se stane vzhledem k síle České republiky? Z takové soutěže nevyjdeme jako vítězi a nemůžeme z ní vyjít jako vítězi," řekl premiér. Takový postup podle něho nelze připustit a je nutné jít cestou evropského řešení i pro velké firmy.

Na dotaz dalšího interpelujícího Radovana Vícha (SPD) ministerský předseda poukázal na to, že vláda národní řešení připravila, ale pracuje na evropském, protože by bylo levnější, efektivnější a výhodnější. Prokazatelně podle něho vede ke snížení cen energií i jen slovní intervencí. "Soupeřit v tom, jak budeme dotovat vlastní průmysl, a soupeřit v tom s Německem a dalšími bohatými zeměmi, já považuju za nesprávnou cestu," řekl. Fiala ale také podotkl, že kabinet na evropské řešení nespoléhá. "Z hlediska zájmů České republiky ho považujeme za nejvýhodnější a nebudeme rezignovat na to, abychom ho dosáhli," dodal.

Německá vláda kvůli ohlášenému plánu podpor čelila v EU kritice především menších zemí. Podle odborníků by mohl znevýhodnit ostatní členské země. Německý kancléř Olaf Scholz před týdnem na závěr pražského neformálního summitu EU uvedl, že jednání přispělo k odstranění nedorozumění kolem balíčku na zmírnění dopadů vysokých cen energií. Scholz zdůraznil, že podobné balíčky přijaly i jiné země, konkrétně Itálie, Francie, Španělsko či Nizozemsko.

Scholz připustil, že vyřešení problému vysokých cen lze dosáhnout jen společně. Zároveň ale obhajoval opatření na národní úrovni. Podle něj jsou nezbytná a budou muset být přijímány ve všech zemích.

Fiala pokládá Síkelovy výkroky o firmách a energiích za nadsázku

Jako určitou nadsázku a pokus o odlehčení vnímá premiér Petr Fiala (ODS) výroky ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) o tom, aby se velké firmy vydávaly za malé a střední, aby dosáhly na vládní pomoc s vysokými cenami energií. Fiala při dnešních sněmovních interpelacích ale také řekl, že tato poznámka poškodila Síkelovo dobře připravené vystoupení na sněmu Svazu průmyslu a dopravy. Členové vlády si musí podle ministerského předsedy dávat na svá vyjádření větší pozor.

Fiala odpovídal na dotaz Karla Sládečka (SPD), podle kterého musel každý, kdo Síkelovy výroky vyslechl, dospět k závěru, že o žádnou nadsázku nešlo. Takovým způsobem vyjádření už dříve vysvětlovalo Síkelovo ministerstvo. "Kdy konečně pana ministra Síkelu odvoláte a nahradíte ho odborníkem na energetiku?" tázal se Sládeček.

Ministerský předseda podotkl, že pokud se výrok vytrhne z kontextu, není správný ani vhodný. "Všem bylo jasné, že se jedná o určitou nadsázku, pokus o odlehčení, o vtip a současně vyjádření toho, že vláda se bude snažit maximálním způsobem hledat cesty, jak podnikatelům pomoci. Nikdo to v tu chvíli prostě nebral doslova," řekl Fiala. Na výroky, jak uvedl, právě proto nereagoval, byť se sněmu rovněž účastnil.

Síkela při vystoupení na sněmu Svazu průmyslu a dopravy v Brně vzkázal velkým firmám, aby se tvářily jako malé a střední podniky, aby mohly dosáhnout na vládní pomoc. "Já si umím představit, a tohle jsem nikdy neřekl, že při té definici malé a střední firmy budeme asi umět v rámci nějakých sporných limitů přimhouřit oko. To znamená, že já všem velkým (firmám) doporučuji: tvařte se jako malé a střední, aspoň na přechodnou dobu,“ řekl Síkela v projevu. Sklidil za to kritiku opozice.