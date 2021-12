Fiala: Neprodloužení nouzového stavu není riskem. Chce předělat rozpočet a podpořit jádro

Kabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) na svém prvním zasedání v pátek rozhodl, že nepožádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Mimořádný stav vyhlásila předchozí vláda ANO a ČSSD na 30 dnů, skončí o půlnoci 25. prosince. Přestane tak platit třeba omezení otevírací doby v restauracích a nočních klubech nebo zákaz pořádání vánočních trhů.

Konec stavu nouze podle Fialy neznamená, že je koronavirus pryč a všichni se mohou chovat, jako by nemoc neexistovala. Nebylo ale podle premiéra nutné jej prodlužovat. V případě, že by se situace zhoršovala i kvůli variantě omikron, je kabinet připraven včas reagovat, řekl ministerský předseda.

"Není to zbytečný risk a také bychom zbytečně neriskovali. V tuto chvíli není potřeba prodlužovat nouzový stav. Ale znovu zdůrazňuji, řadu opatření lze dělat jinými prostředky právními, jinou cestou prostřednictvím pandemického zákona. Ale hlavně je potřeba, abychom se všichni chovali zodpovědně," poznamenal Fiala.

Premiér také řekl, že nový kabinet nechce pokračovat v chaotickém vydávání protiepidemických opatření "Chceme, aby lidi vždy věděli, na co se mají připravit a jaká opatření do budoucna budou," doplnil.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v sobotu Radiožurnálu řekl, že navrhne na jednání vlády omezení otevírací doby na Štědrý den do 12:00 a uzavření obchodů 25. prosince. Fiala poté na tiskové konferenci na dotaz ČTK uvedl, že takové omezení je přijatelné.

Fiala: Vláda musí rozpočet předělat a dát signál, že chce něco dělat s inflací

Státní rozpočet na příští rok je podle premiéra Petra Fialy (ODS) potřeba přepracovat i proto, aby vláda dala signál, že stát chce něco dělat s inflací. Ministerský předseda to dnes řekl v rozhovoru televizi CNN Prima News.

Kabinet Andreje Babiše (ANO) navrhl rozpočet se schodkem 377 miliard korun, nastupující vláda chce deficit snížit pod 300 miliard omezením výdajů; zvýšení daní odmítá. Fiala na pátečním prvním zasedání nového kabinetu Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN zadal ministrovi financí Zbyňkovi Stanjurovi (ODS), aby vypracoval harmonogram projednávání rozpočtu a pravidla pro fungování státu v rozpočtovém provizoriu.

"Rozpočet, který připravila předcházející vláda, musíme přepracovat i z jednoho prostého důvodu. Je potřeba dát jasný signál, že vláda, stát chce něco dělat s inflací, proto není možné mít rozpočet s tak vysokým deficitem. Musíme ho snížit a vyslat společnosti signál, že vláda bere inflaci vážně a chce s ní něco dělat," poznamenal Fiala.

Inflace v listopadu zrychlila meziroční růst na šest procent z říjnových 5,8 procenta. Šestiprocentní růst spotřebitelských cen zaznamenalo Česko naposledy v říjnu 2008. Aktuální vývoj nejvíce ovlivnily ceny v dopravě. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Sněmovna nový rozpočet do konce roku neschválí, Česko tak bude na počátku příštího roku hospodařit v takzvaném rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce.

Podle dřívějšího Stanjurova vyjádření bude rozpočtové provizorium nejdéle do března. V pátek po uvedení do funkce potvrdil, že vláda podle něj připraví návrh rozpočtu na příští rok zhruba do šesti týdnů, tedy do přelomu ledna a února.

Zákaz aut se spalovacími motory je nepřijatelný. Jádro musí mít podporu

Návrh Evropské komise na zákaz výroby a prodeje automobilů se spalovacími motory po roce 2035 je pro vládu nepřijatelný. V rozhovoru v CNN Prima News to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Jádro podle něj musí být mezi podporovanými zdroji energie, nutností je podle něj dostavět další bloky jaderných elektráren, jinak nebude mít Česko dost energie v rozumných cenách.

"Návrh na zákaz automobilů se spalovacími motory, to by ohrozilo existenčně řadu lidí, kteří u nás osobní automobil nepoužívají jako nějaký luxus nebo pro zábavu," řekl Fiala. Co se týče jaderné energetiky, je podle premiéra nutné najít v EU širší koalici zemí, která má zájem to prosadit. Takzvaná Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) nesmí podle Fialy znamenat zchudnutí občanů. Má za důležité využít nástroje, které EU nabízí, tak, aby to pro Česko bylo výhodné.

Čtvrteční několikahodinová debata o jaderné energii a emisních povolenkách, kterou vedli lídři zemí EU na bruselském summitu, skončila bez dohody. Skupina států včetně Česka navrhla prosadit do závěrů jednání, aby Evropská komise jádro zařadila na seznam zelených investic. Tradičně k atomu kritické Rakousko spolu s Německem a Lucemburskem se však postavily proti.

Cena elektřiny poroste podle bývalého ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) v příštím roce o 30 až 50 procent, cena plynu o 50 až 70 procent. Vliv na zdražování má podle něj a bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) rostoucí cena emisních povolenek. Jeho vláda chtěla lidem odpustit DPH na příští rok nebo poplatek za obnovitelné zdroje, nový kabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN chce ale připravit jiná opatření.

"Potřebujeme krátkodobě vyřešit, že se řada lidí dostává do energetické chudoby, mají problémy způsobené růstem cen energií, a jsou to problémy existenčního rázu," uvedl premiér. "Jsme si jistí, že není možné postupovat plošnými opatřeními, jak to dosud bylo předcházející vládou navrhováno, ale že je potřeba cíleně pomoci těm, kteří se do energetické chudoby dostali prostřednictvím sociálních dávek a dalších opatření, které je potřeba nastavit," řekl Fiala.

Nová vláda také ustavila skupinu ministrů, která se začne věnovat cenám energií a souvisejícím otázkám. Její součástí jsou ministři průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL), ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ten v pátek po prvním zasedání kabinetu uvedl, že by skupina měla jednat v úterý a vládě nejpozději 29. prosince by chtěla předložit konkrétní výstup.